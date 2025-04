250. Folge des IGEL-Podcast: Hörer*innen übernehmen das Mikrofon

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover der 250. Episode des IGEL-Podcast

Foto: IGEL-Media

Schorndorf / Kassel (kobinet) Der Podcast IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben - feiert seine 250. Folge. Und das mit einem ganz besonderen Konzept: Nicht wie gewohnt führt Gastgeber Sascha Lang durch die Sendung, sondern er ist dieses Mal selbst Thema. Die Jubiläumsfolge wurde heimlich von Ellen Keune und Ottmar Miles-Paul übernommen – mit liebevoller Unterstützung von über 30 Hörer*innen aus mehreren Ländern. Der Startschuss für den IGEL-Podcast fiel am 4. April 2021. Seither sind 249 Episoden erschienen – mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 40 Minuten, was mehr als 160 Stunden inklusive Inhalte ergibt. Monatlich erreicht der Podcast über 10.000 Hörer*innen. Mehr als 100 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Selbstvertretung waren bislang zu Gast und machten den IGEL-Podcast zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Formate rund um Inklusion und Teilhabe, heißt es in einer Presseinformation zum Erscheinen der 250. Episode des IGEL-Podcast.

In der 250. Folge steht der Gastgeber selbst im Mittelpunkt: Sascha Lang, der „Inklusator“, wie er sich selbst nennt, wurde zum 50. Geburtstag und 250. Podcast-Jubiläum von seiner eigenen Community überrascht. Hörer*innen aus Deutschland, Luxemburg und Österreich übermitteln in der Folge ihre Glückwünsche und berichten, was der IGEL-Podcast für sie bedeutet. Sascha Lang selbst hat die fertige Episode vorab nicht gehört – auch das ist

Premiere: „Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet“, so Sascha Lang, „aber ich bin zutiefst berührt, dass meine Arbeit so viele Menschen erreicht und insperiert.“

Link zur 250. Episode des IGEL-Podcast

Der Podcast ist auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

In der Ankündigung der 250. Folge des IGEL-Podcast heißt es:

„In den letzten vier Jahren hat sich der Inklusator Sascha Lang mit viel Energie, Sachverstand und Kreativität mit 249 Ausgaben des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) an die Hörerinnen und Hörer gewandt. Dabei hat er viele Themen aufgegriffen und vor allem vielen interessanten Gästen ein Forum geboten, ihre Aktivitäten und Ansichten darzustellen. Bei der 250. Ausgabe des IGEL-Podcast ist alles ganz anders. Ellen Keune und Ottmar Miles-Paul haben das Studio von Sascha Lang gekapert und heimlich die 250. Episode des IGEL-Podcast gestaltet. Dieser IGEL-Podcast ist also nicht von Sascha Lang, sondern über ihn. Denn neben dem Erreichen der 250. Episode des Podcast konnte Sascha vor kurzem auch seinen 50. Geburtstag feiern. Gründe genug, dass sich über 30 Hörerinnen und Hörer des Podcast über die Grenzen Deutschlands hinweg an Sascha gewandt und ihm ganz unterschiedliche Grüße zu diesen Jubiläen überbracht haben. Man darf also gespannt sein, was diese zu berichten haben und vor allem, was Sascha von diesem Podcast hält. Denn im Gegensatz zu sonst bekommt er den Podcast erst nach der Veröffentlichung zu hören. Hier geht’s zum Inklusator: www.inklusator.com. Aber wir sind auch gespannt, was die Hörerinnen und Hörer zur 250. Ausgabe des IGEL-Podcast zu sagen haben: Feedback an uns: [email protected]“

Über den IGEL-Podcast

Der Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben wurde 2021 von Sascha Lang ins Leben gerufen. Er bietet Menschen mit und ohne Behinderung eine Plattform, um über Barrieren, Teilhabe, innovative Projekte und gelebte Inklusion zu sprechen. Produziert wird der Podcast unabhängig und mit viel persönlichem Engagement. IGEL versteht sich als Stimme für gelebte Vielfalt, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Veränderung.

Link zur aktuellen 250. Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast