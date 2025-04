Den „Masters of War“ widersprochen Number Eight. „Wer Frieden will, rüstet für den Krieg“

Am Ende fragt der Text: Was bedeutet Frieden für die alten Römer?

Die Guten führen Krieg stets nur, um des Friedens Willen

Staufen (kobinet) Oder auf Latein, "civis pacem para bellum". Ist es ihnen nicht auch schon des öfteren passiert, weil sie aus Nachlässigkeit vergaßen sich zu bewaffnen, der Nachbar sie überfallen hat? Darum stets Waffen im Haus vorhalten, will man seinen Frieden haben und von der Nachbarschaft in Ruhe gelassen werden. Wie im Kleinen, so im Großen. Die Staaten müssen sich nur alle bis an die Zähne bewaffnen und es herrscht Frieden auf der Welt. – Aber im Ernst, ist "civis pacem para bellum" nicht dennoch ein kluger Ratschlag?

Wer Frieden will, rüstet sich für den Krieg. Diese Faustregel der alten Römer macht dieser Tage eine Mordskarriere, wo es gilt, eine gigantische Aufrüstung zu rechtfertigen. Unsere „Kriegsvorbereiter“ bereiten sich nämlich nur des Friedens halber auf den Krieg vor. Denn wer von ihnen will schon Krieg, außer wenn es denn für den Frieden sein muss! Und das diese Art der Kriegsvorbereitung legitimierende Zauberwort heißt „Abschreckung“. – „Je mehr eine Nation sich von Nachbarn bedroht fühlt, desto mehr wird sie sich zur Verteidigung rüsten und desto mehr wird die Nachbarnation ihre eigene Aufrüstung für das Gebot der Stunde halten. Der längst erwartete Krieg ist dann nur noch eine Frage der Zeit.“ Mit diesen Worten widersprach den alten Römern bereits vor Jahrzehnten der Kommunikationsforscher und Psychologe Paul Watzlawick, Autor des Weltbestsellers „Anleitung zum Unglücklichsein“. Wer von ihnen hat nun recht?

Die alten Römer haben recht, behauptet der Neorömer Carlo Masala von der Bundeswehr-Hochschule München. Wir haben ihn in „Number Seven“ schon als beredten „Blutzoll-Befürworter“ kennengelernt. Soll heißen, dass es mit der angestrebten Kriegsbereitschaft unserer Bevölkerung nur dann etwas wird, wenn wir bei ihr die Bereitschaft erzeugen, einen Blutzoll zu entrichten. Und da der Krieg, wenn überhaupt, nur zur Verteidigung des Friedens geführt wird, soll die Bevölkerung in letzter Instanz nicht für den Krieg, sondern für den Frieden bluten. Folglich schließt auch der Militärfachmann Masala unter der Überschrift „Welcome to the Jungle“ seine Kriegsertüchtigungs-Fibel mit den warmen Worten: Kriegsertüchtigte Armeen wie die Bundeswehr sind da, „zum Wohle ihrer Gesellschaften und letzten Endes des Friedens. Auch im 21. Jahrhundert gilt das über zweitausend Jahre alte Sprichwort, civis pacem para bellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor.“

Die Formel liest sich wie eine auf Kausalität beruhende und daher zuverlässige Handlungsanleitung. Ihr als einer Suggestion misstrauen, sie als eine der Bevölkerung verabreichte Beruhigungspille durchschauen, dies dürfte der Wahrheit weit näher kommen. Die Rechnung muss weder psychologisch noch spieltheoretisch aufgehen, das wahrscheinlichste Ergebnis militärischer Abschreckung ist eine die Kriegsgefahr erhöhende Rüstungsspirale. So dass wir „je nach dem wie die Abschreckung aussieht, natürlich Gefahr laufen, das Ergebnis im Fall des Scheiterns katastrophal werden zu lassen“. Und am katastrophalsten im Fall des Scheiterns atomarer Abschreckung, so der Wissenschaftsphilosoph Olaf Müller, der sich für einen „pragmatischen Pazifismus“ ausspricht.

Zuletzt, was verstand man eigentlich im alten Rom unter Frieden? Woran dachten die Römer beim Wort „pacem“, wenn sie ihren famosen Spruch „civis pacem para bellum“ aufsagten? – Mit dem guten Cato, der alle seine Reden im römischen Senat, egal über welchen staatspolitischen Gegenstand, stets mit den Worten beendete „und im übrigen denke ich, dass Karthago zerstört werden muss“, dachten sie bei den Worten Krieg und Frieden an die Vernichtung des Gegners. Karthago dem Erdboden gleichgemacht, darin bestand ihr kriegerisch vorbereiteter Friede. Die Idee vom friedenssichernden „Gleichgewicht des Schreckens“ hingegen, mit der heutzutage Bellizisten uns ihr „civis pacem para bellum“ verkaufen, ist ein Hirngespinst des 20. und leider auch des 21. Jahrhunderts. Ein tödliches.