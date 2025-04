Baustelle Inklusion am 5. Mai: Öffentliche Aktion vor dem Parlament in Wien

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Die Baustelle zeigt: In Österreich ist noch viel zu tun für die gleichen Rechte.

Auch in Wien in Österreich gibt es Proteste.

Die Proteste gibt es nicht nur in Deutschland.

Am 5. Mai 2025 gibt es Proteste für die gleichen Rechte von Menschen mit Behinderung.

Fahne Österreich

Foto: public domain

Wien (kobinet) Um den 5. Mai 2025 herum finden nicht nur in Deutschland Protestaktionen für die Gleichstellung behinderter Menschen statt. Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen wird beispielsweise auch in Wien von österreichischen Behindertenorganisationen zu einer öffentlichen Aktion vor dem Parlament genutzt. Unter dem Motto "Baustelle Inklusion: Jeder Artikel zählt. Wir bauen auf Rechte, nicht auf Ausreden" machen Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen deutlich: "Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde in Österreich im Jahr 2008 ratifiziert – ihre Umsetzung bleibt jedoch lückenhaft. Viele Rechte existieren auf dem Papier, aber nicht im gelebten Alltag."

Mit einer ganztägigen Lesung ausgewählter Artikel der Konvention, persönlichen Botschaften und einem starken gemeinsamen Auftritt soll mit der Aktion ein unübersehbares Zeichen gesetzt. „Vor dem Parlament entsteht eine symbolische Baustelle für Inklusion – mit Bühne, Bauhelmen und Absperrbändern. Die Inszenierung macht deutlich: Der Weg zur gleichberechtigten Teilhabe ist in Österreich noch lange nicht fertig gebaut“, heißt es in einem Beitrag des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

Link zum vollständigen BIZEPS-Beitrag und zum Programm zur Aktion