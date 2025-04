Barrierefrei ins Museum: Live-Telefonführungen zur Langen Nacht der Museen

Am Samstag, 26. April 2025 ist die Lange Nacht der Museen in Hamburg.

Foto: H. Smikac

Hamburg (kobinet) Wer am Samstag, den 26. April 2025, nicht persönlich zur Langen Nacht der Museen in Hamburg kommen kann und trotzdem einige der bekannten Museen der Hansestadt erleben möchte, kann dies von überall aus tun. Zur Langen Nacht der Museen bietet "Bei Anruf Kultur" ab 18 Uhr telefonische Sonderführungen durch vier Hamburger Museen an – kostenfrei und ohne Anmeldung. Bereits zum dritten Mal findet dieses besondere Format im Rahmen der Langen Nacht der Museen statt. Die beteiligten Kultureinrichtungen übergeben sich dabei stündlich telefonisch den "Staffelstab", wie es in der Ankündigung heißt.

Zur vollen Stunde startet jeweils eine neue Führung, geleitet von erfahrenen Kulturvermittler*innen.

Das Programm im Überblick:

• 18:00 Uhr: Sammlung Falckenberg

„How’s My Painting? Malerei aus der Sammlung Falckenberg“ mit Stefanie Reimers

• 19:00 Uhr: Museum für Kunst und Gewerbe „Glitzer!“ mit Rebecca Junge

• 20:00 Uhr: MARKK – Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt „Pippis Papa“ mit Bojana Fuzianto

• 21:00 Uhr: Museum der Arbeit „Dein Paket ist da! Shoppen auf Bestellung“ mit Andreas Kohlschmidt

Die Zuhörenden können sich flexibel unter Tel. 040 607 739 21 99 einwählen. Die Leitung ist offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das barrierefreie Angebot „Bei Anruf Kultur“ richtet sich an alle, die die Museen aus gesundheitlichen, sozialen oder geografischen Gründen nicht selbst besuchen können. Auch Interessierte aus anderen Städten sind herzlich eingeladen, per Telefon mit auf Entdeckungsreise zur Langen Nacht der Museen zu gehen – bequem von zuhause aus, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Informationen und Termine zum allgemeinen Angebot von „Bei Anruf Kultur“ gibt’s unter www.beianrufkultur.de