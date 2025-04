Rockytrio gewann deutschen Vorentscheid zum International Low-Vision Song Contest

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Beim deutschen Vorentscheid zum International Low-Vision Song Contest (ILSC) 2025 am 11. April hat sich das Rockytrio mit dem Song "Dämonen" durchgesetzt. Die jungen Musikerinnen und Musiker Mika (Tasten), Luna (Posaune), Berenike (Gesang) und Paul (Gitarre, Gesang) widmen sich in ihrem Song dem Thema Depression - einer Erkrankung, die jede und jeden treffen kann und dennoch oft unsichtbar bleibt. Mit "Dämonen" zeigen sie, wie wichtig es ist, offen über seelische Belastungen zu sprechen. Denn nur so kann es Verständnis, Hilfe und Heilung geben. In einer Zeit, in der viele glauben, sie müssten sich stets stark und makellos präsentieren, setzt das Rockytrio mit seinem Beitrag ein klares Zeichen für Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, heißt es im Newsletter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) dbsv-direkt.

Weitere Informationen zur Band gibt es auf ihrer Website: www.rockytrio.com

Weiter heißt es im Newsletter dbsv-direkt: „Der deutsche Vorentscheid war ein musikalisches Fest der Vielfalt. In 19 ganz unterschiedlichen Beiträgen – von Folk über Rock bis Hip-Hop – standen Themen wie Liebe, Inklusion, Barrierefreiheit und Politik im Mittelpunkt. Viele der Musikerinnen und Musiker drückten in ihren Songs ihre Hoffnung auf Liebe, Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und der Welt aus. Wer die Show verpasst hat oder sie noch einmal erleben möchte, kann sie sich mit allen Songs und Interviews online ansehen unter: www.youtube.com/watch?v=jFcw3lhgoEA

Ausführliche Informationen zu den Songs, den beteiligten Musikerinnen und Musikern sowie den Platzierungen finden Sie hier:

www.dbsv.org/teilnahmedeutschland2025.html

Als Gewinner des Vorentscheids vertritt das Rockytrio Deutschland beim internationalen Finale des ILSC am Freitag, 16. Mai 2025 um 19 Uhr. Dort treten Künstlerinnen und Künstler aus 25 Partnerländern von vier Kontinenten gegeneinander an. Die Show verspricht eine beeindruckende Vielfalt an Musik und Botschaften.

Aktuelle Informationen zur Finalshow finden Sie unter: www.dbsv.org/ilsc„