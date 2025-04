Info-Abend zum Weg auf den ersten Arbeitsmarkt in Bremen-Osterholz

Logo des Martinsclub Bremen

Foto: MC Bremen

Bremen-Osterholz (kobinet) Wie kann es gelingen, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden können? Hierüber will der Martinsclub Bremen mit Interessierten und Betroffenen auf einem Infoabend sprechen. Er findet am Mittwoch, den 23. April von 17 bis 19 Uhr im Schweizer Foyer, Marktplatz Osterholz 1, 28325 Bremen, statt. "Wer mit einer Behinderung lebt und auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen möchte, kann sich auf dem Infoabend über diesen Schritt informieren. Wir klären über Unterstützungsangebote und Anlaufstellen zum Thema auf und zeigen, welche Möglichkeiten sich bieten. Außerdem berichten Menschen mit einer Beeinträchtigung, die schon auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind, von ihren Erfahrungen", erklärte die Organisatorin Rosa Petram vom Martinsclub das Vorgehen.

Die Teilnahme am Infoabend ist für alle kostenlos. Es wird um eine Anmeldung bei Udo Borchers per E-Mail unter [email protected] gebeten. Wer sich vorab weiter zum Thema und zu der Veranstaltung informieren möchte, kann Rosa Petram unter der Telefonnummer 0421-33118055 oder per E-Mail unter [email protected] kontaktieren.

Den Infoabend organisiert der Martinsclub Bremen in Kooperation mit dem Schweizer Viertel, Soziale Stadt Bremen und dem Stadtentwicklungskonzept „Wohnen in Nachbarschaften“. Die Veranstaltung wird vom Landesprogramm Lebendige Quartiere – LLQ Schweizer Viertel gefördert.

Der Martinsclub Bremen ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe in Bremen. Gegründet im Jahr 1973, bietet er heute ein vielfältiges Leistungsangebot. Dazu zählen Wohnbetreuung, Assistenz in Schule, Jugendhilfe, Pflege, Bildungs- und Freizeitangebote, Fortbildungen für soziale Berufsfelder, eine Tagungsraumvermietung, eine Tagespflege, zwei inklusive Gastronomiebetriebe, eine Agentur für barrierefreie Kommunikation sowie eine Agentur für inklusive Arbeitsvermittlung. Gesellschaftlich und politisch setzt sich der Martinsclub mit seinen ca. 1.400 Beschäftigten für Inklusion und Gleichberechtigung ein. In den Bremer Stadtteilen Neustadt, Findorff, Kattenturm, Gröpelingen, Huckelriede, Vegesack, Walle, Osterholz und Vahr sowie in der niedersächsischen Stadt Syke ist der Verein mit einem Quartierszentrum vertreten, heißt es in der Presseinformation zum Martinsclub Bremen.

www.martinsclub.de