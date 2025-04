Ich kann machen, was ich will.

Logo des zdf

Foto: Pixabay/2247188

„Mit Praktika, ehrenamtlicher Arbeit und einer Ausbildung an der Fachschule bereitet sich Charlotte auf ihren Traumberuf vor. Ab 2026 wird sie in Zürich studieren, als eine von nur zwei kognitiv beeinträchtigten Studierenden, die dort einen Studienplatz erhalten haben. Mit der Unterstützung ihrer Eltern verfolgt Charlotte entschlossen ihren Weg. Anders als viele Menschen mit Beeinträchtigung, hat sie dadurch die Chance, ihren Berufswunsch frei zu verwirklichen. ‚Ich bin richtig frei, ich kann machen, was ich will.‘ Mit ihrer positiven, offenen Art möchte sie anderen Menschen mit kognitiver Behinderung Mut machen und zeigen, dass auch sie lesen und schreiben lernen können“, heißt es in der Ankündigung der lebensnah-Reportage, die in die ZDF-Mediathek eingestellt wurde.

Berlin (kobinet) "Stark machen für die Inklusion - Charlotte Henning: Durch Inklusion zum Traumberuf" lautet der Titel einer neuen lebensnah-Reportage, auf die Sabine Lohner die kobinet-nachrichten hingewiesen hat und die in die ZDF-Mediathek eingestellt wurde. In der Ankündigung heißt es: "Charlotte Henning (17) wurde mit Downsyndrom geboren. Ihr Berufswunsch steht seit Jahren fest: Assistenz einer Lehrkraft - sie setzt alles daran, dieses Ziel zu erreichen."

Link zum Filmbeitrag in der ZDF-Mediathek