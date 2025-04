2. Akzeptanzfestival in Potsdam am 10. und 11. Mai 2025

Das Festival ist am 10. Mai und am 11. Mai.

Bild vom 1. Akzeptanzfestival in Potsdam

Foto: Einzelfallhilfe-Manufaktur

Potsdam (kobinet) Das 2. AKZEPTANZFESTIVAL der Einzelfallhilfe-Manufaktur lädt Menschen mit und ohne Behinderung zum gemeinsamen Feiern in Potsdam ein. Bei guter Musik zusammen tanzen, ins Gespräch kommen und den eigenen Horizont erweitern – für ein gelebtes inklusives Miteinander, heißt es in der Ankündigung. Das Festival findet am 10. und 11. Mai jeweils von 14:00 bis 22:00 Uhr im Waschhaus Potsdam im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. Darauf hat Nina Waskowski die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Das gelebt inklusive Miteinander beginnt beim AKZEPTANZFESTIVAL bereits beim kostenfreien Eintritt, denn nur so haben alle Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe. Die Einzelfallhilfe-Manufaktur ist an größtmöglicher Barrierefreiheit interessiert und hat einen Katalog von Maßnahmen mit den Barrierebusters entwickelt. Das abwechslungsreiche Musikprogramm bietet mit 11 Bands jede Menge Gelegenheit zum Tanzen für Groß und Klein. „Freut euch auf Bands wie Mia, Nura, Il Civetto, Umse, Mellow Mark, Benjie, Sittin‘ Bull, Poolhead, Muckemacher und Herr Jan und seine Superbänd. Neu im Rahmenprogramm sind Festival-Gespräche, mit denen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in den Fokus genommen werden. Menschen mit und ohne Behinderung erzählen über ihren Weg, ihre persönliche Karriere, ihre Reisen und Projekte oder auch darüber, wie sie ihren Alltag selbstbestimmt und frei gestalten. Niemals langweilig wird es auf der Aktionsinsel unseres Aktionsnetzwerkes: Mehr als 16 Aussteller bieten ein buntes Mitmachangebot. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch!“ So heißt es in der Ankündigung des Festivals.

