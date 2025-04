IGEL-Podcast: Wege in den Beruf für taubblinde Menschen

IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "Wege in den Beruf - wie wir taubblinde Menschen frühzeitig in die Arbeitswelt integrieren können", so lautet der Titel der 249. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Das Projekt "Wege in den Beruf", das speziell für Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung ins Leben gerufen wurde, steht dieses Mal im Mittelpunkt des Gesprächs des IGEL-Podcast-Machers Sascha lang mit seinen Gästen Kai Pietch und Jana Martin vom Projekt.

„Wege in den Beruf für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen: In dieser Episode sprechen wir über das bundesweite Projekt ‚Wege in den Beruf‘, das speziell für Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, dieser oft übersehenen Zielgruppe berufliche Perspektiven zu eröffnen und die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Unsere Gäste Kai Pietch und Jana Martin geben Einblicke in die Herausforderungen, die Menschen mit doppelter Sinnesbehinderung im Berufsleben erleben, und erklären, wie das Projekt hier unterstützt. ‚Wege in den Beruf‘ wurde 2020 gestartet und ist eine Kooperation der Nikolauspflege Stuttgart, des Deutschen Taubblindenwerks Hannover sowie des SFZ Förderzentrums in Chemnitz und Berlin. Finanziert wird es von der Aktion Mensch. Entwickelt wurden u.a. eine berufsbezogene Grundrehabilitation sowie Ausbildungskonzepte in Hauswirtschaft und IT, die ab Sommer 2025 an mehreren Standorten angeboten werden sollen. Ein barrierefreies Beratungsangebot steht seit Mai 2024 zur Verfügung – online sowie an den Standorten Berlin, Stuttgart, Hannover und Chemnitz. Die Projektverantwortlichen betonen die Relevanz individueller Unterstützung und technischer Hilfsmittel, um Barrieren abzubauen und Frühverrentung zu vermeiden. Weitere Infos unter:

www.wege-in-den-beruf-tb.de – zum IGEL-Podcast: www.inklusator.com Feedback an: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung der 249. Episode des IGEL-Podcast.

