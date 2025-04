Vorhaben dürfen nicht an der Finanzierung scheitern

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Die Arbeit für Menschen mit Behinderung darf nicht am Geld scheitern.

Was das für Inklusion und Teilhabe bedeutet, weiß man noch nicht.

Die neue Regierung will auch den Gewalt-schutz für Menschen mit Behinderung stärken.

Die Regierung will auch mehr Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeits-markt fördern.

Werkstatt-entgelt ist das Geld, das Menschen in Werkstätten bekommen.

Positiv ist: Die neue Regierung will das System der Werkstätten für Menschen mit Behinderung verbessern.

Das steht auch in der UN-Behinderten-rechts-konvention.

Die Parteien in der neuen Regierung wollen: Barriere-freiheit im privaten und öffentlichen Bereich verbessern.

In dem Vertrag steht: Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein können.

So steht es in der UN-Behinderten-rechts-konvention.

Die neue Regierung will eine inklusive Gesellschaft.

Der DBR sagt: Es darf nicht am Geld scheitern.

Zum Beispiel: Auch Menschen im Roll-stuhl können in ein Gebäude kommen.

Und die neue Regierung will mehr für Barriere-freiheit machen.

Der DBR findet gut: Die neue Regierung will mehr für Inklusion und Teilhabe machen.

In der Vereinbarung steht: Das wollen die Parteien in der Regierung zusammen machen.

DBR

Foto: DBR

BERLIN (kobinet) Zum vorliegenden Entwurf des Koalitionsvertrages der zukünftigen Bundesregierung begrüßt der Deutsche Behindertenrat, dass Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit gestärkt werden sollen. Auch bei der Verpflichtung privater Anbieter von Waren und Dienstleistungen zur Beseitigung von Barrieren, so schätzt der DBR ein, gab es immerhin einen Schritt nach vorn. Aber, stellt der DBR in diesem Zusammenhang fest: Einen Kostenvorbehalt für die behindertenpolitischen Vorhaben darf es nicht geben.

Die neue Bundesregierung will „sich für eine inklusive Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) einsetzen, in der Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe verwirklichen können.“ Hierfür wollen die Koalitionäre Barrierefreiheit im privaten und im öffentlichen Bereich verbessern und das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) weiterentwickeln, sodass alle öffentlich zugänglichen Bauten des Bundes bis 2035 barrierefrei werden.

Bei der Verpflichtung privater Anbieter von Waren und Dienstleistungen, Barrieren abzubauen, bewegten sich die Parteien zumindest einen Schritt nach vorn. Man werde auch in der Privatwirtschaft auf Barrierefreiheit hinwirken. Dies war in den Verhandlungen noch ein Streitpunkt zwischen Union und SPD – letztere hatte gefordert, private Anbieter zum Abbau von Barrieren zu verpflichten.

„Dieses Bekenntnis zur Barrierefreiheit ist wichtig. Nun sind konkrete gesetzgeberische Schritte dringend erforderlich“, sagt Hannelore Loskill, Sprecherinnenratsvorsitzende des Deutschen Behindertenrats (DBR). „Die Reform des BGG muss jetzt unmittelbar angegangen werden.“

Zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an politischen Entscheidungsfindungsprozessen finden sich im ausgehandelten Dokument keine Vorhaben. Der DBR hatte gefordert, eine gesetzliche Grundlage für ausreichende, barrierefreie Möglichkeiten zur Mitwirkung zu schaffen und die in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Partizipationsstandards in Deutschland verbindlich umzusetzen. Ob die neue Bundesregierung sich dieses Themas annimmt, bleibt offen.

Positiv im neuen Koalitionsvertrag ist, dass die neue Bundesregierung sich vornimmt, das System der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu reformieren. Das Werkstattentgelt soll verbessert werden – außerdem wolle man den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verstärkt fördern.

Auch den Gewaltschutz für Menschen mit Behinderungen will die neue Bundesregierung stärken.

Allerdings wurde bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags immer wieder betont: Der Vertrag steht in weiten Teilen unter Finanzierungsvorbehalt. Viele Vorhaben werden nur umgesetzt, wenn sich die nötigen finanziellen Mittel finden. Was das für die Pläne in Bezug auf Inklusion und Teilhabe bedeutet, bleibt offen. „Wichtige Reformen müssen jetzt umgesetzt werden. Die Arbeit für die Belange von Menschen mit Behinderungen darf nicht unter Kostenvorbehalt stehen“, sagt Hannelore Loskill.