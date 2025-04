Koalitionsvertrag 2025: Unverbindlich und nicht menschenrechts-konform

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

BERLIN (kobinet) Als mutlos und enttäuschend bezeichnet die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) den zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag. "Er strotzt vor unverbindlichen Absichtserklärungen," kritisiert die ISL-Geschäftsführerin Wiebke Schär. "Wo bleibt die längst überfällige Verpflichtung privater Anbieter*innen von Waren und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit, wo bleiben Initiativen zur barrierefreien Mobilität, Stichwort Bahn," fragt Schär. An der insgesamt kritischen Beurteilung des Koalitionsvertrags änderten auch ein-gestreute Vokabeln wie Inklusion oder VN-Behindertenrechtskonvention wenig. Auf dieses oder jenes hinwirken zu wollen, sei nicht viel mehr als eine reine Luftnummer, so die ISL-Geschäftsführerin.

Besonders empört reagiert die ISL auf die offensichtliche Ignoranz gegenüber eindeutigen Vorgaben der Vereinten Nationen. So habe der UN-Fachausschuss Deutschland im Herbst 2023 eindringlich zur Deinstitutionalisierung in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen aufgefordert. „Im Koalitionsvertrag ist nun aber das Gegenteil verabredet worden, wenn Gelder der Ausgleichsabgabe wieder zum Bau von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und Wohnheimen genutzt werden können“, analysiert Schär. „An dieser Stelle ist der Koalitionsvertrag ungewöhnlich konkret.“

Aber es sei nicht alles schlecht. Positiv sieht die Geschäftsführerin das Bekenntnis zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), die Förderung einer barrierefreien digitalen Infrastruktur, die Stärkung des Gewaltschutzes, die Sicherung der Finanzierung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, das Bekenntnis zum barrierefreien Wohnungsbau sowie den Erhalt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Besonders kritisch sieht die ISL hingegen, dass das Thema des stärker werdenden Rechtsextremismus mit keiner Silbe erwähnt und diesem nichts entgegengestellt wird. Außerdem kämen behinderte Menschen bei Maßnahmen zum Klimaschutz oder bei der Katastrophenvorsorge nicht vor.