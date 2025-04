Gemischte Gefühle beim VdK zum Koalitionsvertrag

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Berlin (kobinet)CDU/CSU und SPD haben am 9. April 2025 gesagt:Wir haben einen Vertrag gemacht.Wir wollen zusammen regieren.VdK-Präsidentin Verena Bentele bewertet die Pläne der neuen Regierung.Verena Bentele sagt:Die neue Regierung will die Renten stabil halten.Die Rente soll bei 48 Prozent bleiben.Und die Regierung will die Mütter-Rente erweitern.Das findet der VdK sehr gut.Das sind wichtige Schritte gegen Armut im Alter.Die neue Regierung will auch Krankenhäuser besser machen.Das Geld dafür soll aus einem Sonder-Vermögen kommen.Das ist gerecht.Und die Beiträge für die Kranken-Versicherung steigen dann nicht so stark.Auch das findet der VdK gut.Der VdK hatte mit Klage gedroht, wenn die Versicherten das bezahlen müssen.Verena Bentele kritisiert auch einige Dinge:Die neue Regierung plant nichts zur Barriere-Freiheit.Und sie plant keinen Pflege-Lohn für pflegende Angehörige.Die Ausgleichs-Abgabe für Menschen mit Schwer-Behinderung soll wieder in Werkstätten fließen.Und in stationäre Einrichtungen.Das ist ein Rückschritt.Das Geld sollte für Inklusion im ersten Arbeitsmarkt genutzt werden.Die Pläne zum Bürger-Geld findet Verena Bentele verwirrend.Die Job-Center sollen wieder schnell vermitteln.Das hilft nicht, wenn man Menschen langfristig ausbilden will.Die Menschen werden dann oft wieder arbeitslos.Die Pläne für pflegende Angehörige sind nicht konkret genug.Auch die Pläne für Steuer-Entlastungen bei kleinen und mittleren Einkommen.Und die Pläne für den Wohnungs-Markt.Die Mieterinnen und Mieter brauchen konkrete Verbesserungen.