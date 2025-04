Sozialgesetzbücher – Schutz für Bürger*innen in Deutschland

Familienratgeber der Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "In Deutschland gibt es Gesetze, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen vor Armut zu schützen. So sollen alle ein menschenwürdiges Leben führen können. Das Grundgesetz legt in Artikel 20 fest: 'Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.' Im neuen Familienratgeber-Text lernen Sie die 13 Sozialgesetzbücher kennen und erfahren, wann welches Sozialgesetzbuch die Grundlage von Sozialleistungen ist. So regelt das 2. Sozialgesetzbuch Bürgergeld und Grundsicherung für Arbeitssuchende, das 5. die gesetzliche Krankenversicherung und das 8. die Kinder- und Jugendhilfe. In einer Übersicht sehen Sie die Sozialgesetzbücher und die entsprechenden Leistungsträger." So hat der Familienratgeber der Aktion Mensch auf seine neue Veröffentlichung hingewiesen.

Link zum Text:

https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/recht-gesetz/sozialgesetzbuecher

Alle Texte im Familienratgeber gibt’s auch in Leichter Sprache, so auch diesen: https://www.familienratgeber.de/leichte-sprache/rechte-leistungen/recht-gesetz/sozialgesetzbuecher