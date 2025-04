In eigener Sache: Neue Webseitenfunktion „Texte in besser verständlicher Form“

Logo Kobinet

Berlin (kobinet) Liebe Leserinnen und Leser, wir haben in den letzten Monaten an einer neuen Funktion für unsere Website gearbeitet - Texte in besser verständlicher Form. Doch was bedeutet das genau?

Bei neu erscheinenden Texten (und nach und nach auch bei älteren) erzeugen wir eine besser verständliche Form unserer Texte mithilfe von Künstlicher Intelligenz, denn wir möchten unsere Texte für mehr Menschen zugänglich machen.

Unsere Texte sind nämlich meistens nicht für Menschen geeignet, die Schwierigkeiten haben, unsere Artikel zu verstehen – z.B. Menschen mit Lernbeeinträchtigung.

Da wir jedoch rein ehrenamtlich arbeiten, haben wir keine Kapazitäten, unsere Texte händisch in einfache oder gar leichte Sprache zu übersetzen. Und da kommt die KI ins Spiel.

Diese übernimmt für uns diese Aufgabe und stellt ein paar Minuten nach Erscheinen des Artikels auch die Übersetzung bereit. Wir haben viel daran gearbeitet, damit dies auch funktioniert.

Unsere KI ist zwar mit der DIN SPEC für leichte Sprache und den Richtlinien des Netzwerks Leichte Sprache trainiert, jedoch kommt diese natürlich nicht an das Ergebnis von professionellen Übersetzern ran.

Deswegen nennen wir die Texte „nur“ „Texte in besser verständlicher Form“ und nicht „einfache Sprache“ oder „leichte Sprache“.

Dennoch hoffen wir, dass wir damit mehr Menschen Zugang zu unseren Nachrichten ermöglichen können.

Ein paar Zusatzinformationen finden Sie hier: https://kobinet-nachrichten.org/was-ist-das-texte-in-besser-verstaendlicher-form/

Fragen oder Kritik können gerne an [email protected] gesendet werden.