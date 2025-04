IGEL-Podcast zur Audiodeskription beim Handball

Es ist in der Lanxess Arena in Köln.

Am 12. und 13. April 2025 gibt es das Final Four.

Cover des IGEL-Podcast zur Audiodeskription im Handball

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Nicht nur Filme und Theaterstücke werden erlebbar mit Audiodeskription - Handball kann das auch", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang spricht dabei mit Peter Lomp, einem echten Pionier für barrierefreies Handballerlebnis. Peter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Audiodeskription im Handball zu etablieren – live vor Ort und via Stream, heißt es in der Ankündigung des Podcast.

„In dieser Folge spricht Inklusator Sascha Lang mit Peter Lomp, einem echten Pionier für barrierefreies Handballerlebnis. Peter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Audiodeskription im Handball zu etablieren – live vor Ort und via Stream: Wie funktioniert Audiodeskription im schnellen Handballsport? Welche Fähigkeiten braucht ein guter Sprecher? So werden Vereine für inklusive Angebote sensibilisiert und geschult. Die Rolle von Technik, Ticketing und Engagement. Unterstützung durch DKB, Daikin HBL und engagierte Vereine. Aktuelles Highlight: Das Final Four des Handball-Pokals am 12. und 13. April 2025 in der Lanxess Arena Köln – natürlich mit Audiodeskription! Inklusive Tickets inkl. Begleitperson für nur 74 € fürs ganze Wochenende. Audiodeskription live vor Ort und per Stream. Taktile Spielfeldmodelle & Einführung für Neulinge. Weitere Infos & Kontakt zu Peter Lomp: www.lomp-audio.de WhatsApp-Gruppe für Audiodeskriptions-Updates auf Anfrage. Zum IGEL geht’s hier entlang: www.inklusator.com Mails an: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast