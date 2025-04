Bernd Best Turnier 2025 am Wochenende in Köln

Freunde im sportlichen Wettkampf

Foto: Rollstuhlclub Köln

KÖLN (kobinet) Eine Woche vor der Europameisterschaft im Rollstuhlrugby in Den Haag stehen sich beim beim 22. Bernd Best Turnier 20 Mannschaften aus neun Nationen in der Domstadt Köln im Rollstuhlrugby gegenüber. Vom 11. bis 13. April 2025 wird in Köln in zwei Leistungsklassen, der Basis League und der Professional League gespielt. Das Bernd Best Turnier ist im turbulenten Rollstuhlrugby Eventkalender 2025 eins der großen Höhepunkte. Das Turnier bietet Teams auf nationaler und internationaler Ebene die Möglichkeit zum sportlichen Vergleich. Auf keiner anderen internationalen regelmäßigen Veranstaltung treffen so viele Rollstuhlrugby-Anhänger aufeinander, was die Möglichkeit nicht nur zum sportlichen Wettkampf, sondern auch zum Fachsimpeln bietet. Deshalb kommen am Wochenende vor Ostern jährlich viele Mannschaften und mehrere hundert Personen zusammen, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen. Erklärtes Ziel ist zudem die Förderung neuer Spieler, um durch den Sport einen Beitrag zur Selbstbestimmung, Solidarität und Inklusion zu leisten.

Rollstuhl-Rugby entstand Ende der 1970er in Kanada unter dem Namen „Murderball“. Es wird hauptsächlich von Menschen mit einer Schädigung der Halswirbelsäule oder einer vergleichbaren Behinderung gespielt. Alle Spieler haben mindestens drei Einschränkungen an den Beinen und an den Armen. In einer spektakulären Mischung aus Autoscooter und Schach versuchen sie, mit einem Rugby-Volleyball möglichst viele Tore zu erkämpfen. Dabei krachen die Spieler mit ihren speziell angepassten Sportstühlen regelmäßig aneinander und vereinen raffinierte Strategien mit rasantem Sport, was diese Sportart zu einer der attraktivsten im Rollstuhlsport macht

Der Rollstuhlclub Köln richtet dieses Rollstuhl-Rugby-Turnier seit 1999 in Köln aus. Bernd Best war Gründungsmitglied des Vereins im Jahr 1969, er verstarb zwei Jahre später im Alter von nur 27 Jahren. Zusammen mit weiteren Pionieren war es ihm wichtig zu erreichen, dass behinderte Menschen ein besseres Leben haben. Er erkannte, dass der Sport ein Weg sein kann, dieses Ziel zu erreichen. Das nach ihm benannte Bernd Best Turnier, welches zunächst als Rollstuhl-Basketball Turnier stattfand und ab 1999 als Rollstuhl-Rugby Turnier weiter fortgesetzt wurde, steht symbolisch für diese Bemühungen.

Mehr zum Spielplan ist auf dieser Internetseite zu erfahren.