Special Olympics Deutschland jetzt mit Jugendorganisation

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Sie will junge Menschen über Social Media ansprechen.

Sie will Special Olympics bekannter machen.

Die SOD Jugend will auch international zusammenarbeiten.

Diese Zusammenarbeit passiert in den Bereichen: Inklusion, Sport und Bildung.

In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es schon Jugend-Organisationen.

Sie unterstützt auch Jugend-Organisationen in den Bundes-Ländern.

Die Gründung war in Frankfurt am Main.

Logo des Special Olympics Deutschland

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung von Special Olympics Deutschland (SOD)ist die Ende März 2025 auf Bundesebene gegründete eigene Jugendorganisation. Nach mehrjähriger Vorbereitung dieses Vorhaben nun in Frankfurt am Main mit der Wahl des ersten Vorstandes die SOD Jugend Wirklichkeit. Der Zweck der neuen Organisation besteht darin, die Kinder- und Jugendarbeit von Special Olympics Deutschland zu fördern. Die SOD Jugend ist die Interessenvertretung ihrer Mitglieder und Mitgliedsorganisationen auf Bundesebene und setzt sich für die Bedürfnisse und Anliegen aller sporttreibenden jungen Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigungen ein.

Die SOD Präsidentin Christiane Krajewski erklärte dazu: „Die Gründung einer eigenen Jugendorganisation wird unsere Arbeit mit und für junge Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung noch besser machen. Junge Leute haben einen besseren Zugang zu anderen jungen Leuten. Das Ehrenamt wird für sie attraktiver. Die Jugend ist eine eigene Lebensphase. Jugendliche haben besondere Wünsche und Bedürfnisse, die sie gern in eigenen Strukturen entwickeln und vertreten. Dafür schaffen wir mit der SOD Jugend einen besseren Rahmen.“

Zu den zentralen Aufgaben des Jugendverbandes gehören die Planung und Durchführung von bundesweiten Veranstaltungen wie das Nationale Jugendforum und die Vernetzung und Unterstützung der Jugendorganisationen auf Landesebene. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es bereits Jugendorganisationen. Weitere Jugendorganisationen auf Landesebene sind geplant.

Die SOD Jugend wird außerdem mit anderen Jugendorganisationen innerhalb der Deutschen Sportjugend in den Bereichen Inklusion, Sport und Bildung zusammenarbeiten. Ein weiteres Ziel ist die Beteiligung am internationalen Austausch im SO Netzwerk sowie die Förderung der Sichtbarkeit von Special Olympics und gezielte Ansprache junger Menschen mit zeitgemäßen Kommunikationsmitteln auf Social Media.

Das höchste Gremium der SOD Jugend ist der Jugendrat, dem Vertreter aller 16 Bundesländer angehören. Der Jugendrat hatte das Tandem Louis Kleemeyer und Florian Maußer an die Spitze des Vorstandes der SOD Jugend gewählt. Louis Kleemeyer ist Athlet (Tennis) und war bisher Stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Jugend bei SOD. Florian Maußer war zuvor Vorsitzender des Fachausschusses Jugend. Beide werden die neue Organisation im SOD Präsidium vertreten. Der Jugendrat wählte außerdem ein Stellvertreter-Tandem sowie mehrere Beisitzende in den Vorstand.