NDR: Panorama berichtet über Gewalt gegen behinderte Menschen

In dem Beitrag wird gefragt: Warum werden die Menschen in Werkstätten und Wohnheimen nicht gut geschützt?

Hamburg (kobinet) "Wenn Schutz fehlt: Gewalt gegen Menschen mit Behinderung", so lautet der Titel eines Beichts und eines Sendebeitrags, der heute am 8. April ab 21:15 Uhr im NDR-Fernsehmagazin Panorama 3 ausgestrahlt wird. "Menschen mit Behinderung erleben überdurchschnittlich viel Gewalt. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Woran scheitert der Schutz in Werkstätten und Wohneinrichtungen?" heißt es in der Ankündigung des Panorama-Beitrags.

Link zum Bericht und zur Ankündigung des Sendebeitrags für den 8. April ab 21:15 Uhr im NDR-Fernsehen