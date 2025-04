Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Jürgen Dusel sagt: Inklusion ist mehr als gemeinsames Lernen in der Schule.

In der Sendung geht es um Inklusion.

In der Sendung waren Jürgen Dusel und Mirjam Kottmann zu Gast.

Die Sendung heißt: Inklusion - So erleben Menschen mit Behinderung ihren Alltag.

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Köln (kobinet) "Inklusion - So erleben Menschen mit Behinderung ihren Alltag", lautet der Titel einer knapp 90minütigen Sendung, die der Deutschlandfunk vor kurzem ausgestrahlt hat und auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Inklusion sei mehr als gemeinsames Lernen in der Schule, sagt Jürgen Dusel, Bundesbeauftragter für Menschen mit Behinderung. Es bedeute auch, dass Bahnfahrten, Kinobesuch oder Medienangebote barrierefrei seien", heißt es in der Ankündigung der Sendung, bei der Jürgen Dusel und die Journalistin beim Bayerischen Rundfunk Mirjam Kottmann zu Gast waren.

Link zur Sendung des Deutschlandfunk zum Anhören