Die Welt gemeinsam erleben

BERLIN (kobinet) Die Welt mit ihren vielen kleinen Geschichten gemeinsam erleben und darüber in ein Gespräch kommen - das ist für Autisten nicht immer einfach. In diesem Zusammenhang sind die regelmäßigen Inklusions-Vorstellungen der UCI-Kinowelt ein interessantes Angebot. Seit einem Jahr finden im UCI die monatlich stattfindenden Inklusions-Vorstellungen statt, um das gemeinschaftliche Erleben eines Kinofilms auch den Menschen zu ermöglichen, die nicht einfach eine reguläre Kinovorstellung besuchen können. UCI konnte neben dem Bundesverband Autismus Deutschland nun auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe als Kooperationspartner für diese wichtige Initiative gewinnen.

In den Inklusions-Vorstellungen kann sich jeder Gast bei gedimmtem Licht und reduzierter Lautstärke trotz Sitzplatzbuchung frei im Saal bewegen und den Film so erleben, wie es für ihn individuell am entspanntesten ist. Die Vorstellung ist werbefrei, so dass wirklich nur die Geschichte des Films im Mittelpunkt steht. Weitere Einzelheiten sind in den UCI-Kinos oder über diese Internetseite zu erfahren.