Webinar: Nicht mit uns – Jetzt EU-Antidiskriminierungsrichtlinie retten

Brüssel (kobinet) "Es ist ein Schock für alle, die sich für Gleichberechtigung einsetzen: Die EU-Kommission hat im Februar 2025 angekündigt, dass sie plant, die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie endgültig aus ihrem Arbeitsprogramm zu nehmen – ohne Alternativvorschlag. Seit 16 Jahren wird der Vorschlag für eine 'EU-Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung' im Rat blockiert. Neben Tschechien und Italien blockiert vor allem Deutschland. Für uns ist klar: Diesen Rückschritt im Diskriminierungsschutz werden wir nicht lautlos akzeptieren." Dies schreibt die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Langensiepen in der Einladung zu einem Webinar unter dem Motto: "Nicht mit uns: Jetzt EU-Antidiskriminierungsrichtlinie retten!", zu dem diese für den 8. April 2025 ab 19:30 Uhr einlädt.

Gerade jetzt müsse die EU in der Welt für Vielfalt und Nichtdiskriminierung stehen, und das nicht nur symbolisch, sondern mit verbindlichen Rechtsvorschriften, betonte Katrin Langensiepen in der Einladung zum Webinar. „Wir haben nun bis Mai, um das Vorhaben der EU-Kommission zu verhindern und dafür Druck auf die deutsche Regierung auszuüben. Wie wir hier als Bürger*innen, NGOs und Politiker*innen am besten aktiv werden, wollen wir Grüne Europaabgeordneten – Katrin Langensiepen aus Deutschland und Alice Kuhnke aus Schweden – gemeinsam mit Ihnen und Euch online diskutieren.“

Link zur Anmeldung für das Webinar mit Katrin Langensiepen und Alice Kuhnke am 8. April um 19:30 Uhr