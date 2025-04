Neue Denkweisen und mehr Kreativität in Unternehmen mit behinderten Beschäftigten

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Wien (kobinet) "Menschen mit Behinderungen einzustellen, wird häufig als Aufwand und Zusatzbelastung für ein Unternehmen wahrgenommen. Eine Studie mit dem Titel 'Organizational Burden or Catalyst for Ideas? Disability as a Drive of Cognitive Flexibility and Creativity?', zu deutsch 'Behinderung – Belastung für das Unternehmen oder ein Katalysator für Ideen und mehr Kreativität?', stellt diese Annahme infrage. Sie zeigt auf, wie die Anwesenheit von Kolleg:innen mit Behinderungen die kognitive Flexibilität und damit die Kreativität der Mitarbeitenden fördern kann." Dies berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

Link zu den Erkenntnissen aus der Studie im vollständigen BIZEPS-Artikel