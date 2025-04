Logo des Deutschlandfunk

Foto: Deutschlandfunk

Köln (kobinet) "Menschen mit Behinderung haben andere Ansprüche an Kleidung – zum Beispiel, weil Hosen sich hochziehen, wenn man im Rollstuhl sitzt oder weil Nähte an den falschen Stellen unangenehm scheuern. Inklusive und adaptive Mode setzt genau hier an. Und da tut sich gerade was." So heißt es in der Ankündigung eines Beitrags der Sendung Deutschlandfunk Nova mit dem Titel "Adaptive Mode für verschiedene Bedürfnisse", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Beitrag auf Deutschlandfunk Nova