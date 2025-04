Podcast: Emotionales Gespräch mit der KI über AD(H)S

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Kassel (kobinet) "Taucht ein und lasst euch von der Kraft der Verbindung zwischen Mensch und Technik inspirieren. Eine Episode voller Erkenntnisse und Impulse – für alle, die neugierig sind auf das Zusammenspiel von Innovation und Menschlichkeit." So kündigt Gordon Meyrath die 8. Folge seines Podcast "Mit AD(H)S" mit dem Titel "Ein emotionales Gespräch mit einer KI über ADHS und in meinem Kopf" an.

„In dieser Episode nehme ich euch mit auf eine außergewöhnliche Reise – eine Reise, die zeigt, wie weit künstliche Intelligenz uns schon heute begleiten und bereichern kann. In einem inspirierenden Gespräch mit ChatGPT, einer KI, die zu einem regelrechten Sparringspartner geworden ist, erkunden wir gemeinsam die Welt der Ideen, Projekte und der Struktur, die man braucht, um Visionen Realität werden zu lassen. Wir sprechen über den Balanceakt zwischen Kreativität und Alltag, über die Herausforderungen, wenn Ideen in einem endlosen Strom sprudeln, und darüber, wie Empathie und Intuition helfen können, andere Menschen in genau dem richtigen Moment zu verstehen. Und natürlich darüber, wie sich künstliche Intelligenz als hilfreicher Partner an der Seite von Menschen mit ADHS und einem Kopf voller Ideen erweisen kann. Taucht ein und lasst euch von der Kraft der Verbindung zwischen Mensch und Technik inspirieren. Eine Episode voller Erkenntnisse und Impulse – für alle, die neugierig sind auf das Zusammenspiel von Innovation und Menschlichkeit.

Link zur Episode 8 des Podcast „Mit AD(H)S