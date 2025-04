Familie - Inklusion ganz ohne formale Barrierefreiheit

Die folgende Analyse entstand bereits vor etwa vier Wochen, als ich auf der Seite von Aktion Mensch folgende Erklärung las:

"Barrierefreiheit – was heißt das?

Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit. Denn wo Orte, Räume oder Kommunikationsmittel nicht barrierefrei sind, bleibt Teilhabe am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt und in der Freizeit verwehrt. Doch was bedeutet Barrierefreiheit eigentlich genau?"

also noch bevor der Global Disability Summit 2025 in Berlin stattfand. Umso bemerkenswerter ist es, dass zentrale Beobachtungen dieses Textes inzwischen auf dem Gipfel bestätigt wurden – nicht etwa durch offizielle Verlautbarungen, sondern in den Randgesprächen, persönlichen Eindrücken und kritischen Kommentaren, wie sie Stephan Laux in seiner Kolumne "Die Weyer–Schöneberg–Erklärung" für die kobinet-nachrichten zusammenfasst.

Laux beschreibt, wie Vertreter*innen von NGOs, internationale Freiwillige und selbst Stimmen aus staatlichen Organisationen unabhängig voneinander übereinkamen: In vielen Regionen des Globalen Südens funktioniert Inklusion jenseits formalisierter Barrierefreiheit – getragen von sozialen Netzwerken, gemeinschaftlicher Verantwortung und anderen kulturellen Selbstverständlichkeiten. Seine zugespitzte Formulierung: „Der Globale Süden ist uns in der inklusiven Haltung oft voraus“ – ist keine Provokation, sondern ein notwendiger Perspektivwechsel.

Diese Einschätzung deckt sich mit dem Kern der folgenden Analyse:

Barrierefreiheit ist kein universeller Maßstab für Inklusion. Ob sie notwendig ist, hängt vom gesellschaftlichen Kontext ab – und wer Inklusion ausschließlich über technische oder bauliche Standards definiert, verliert aus dem Blick, dass echte Teilhabe vor allem eine Frage sozialer Ordnung, von Haltung, Macht und Verantwortung ist.

—

Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit? – Meine sozialkritische Analyse

Barrierefreiheit wird in vielen Debatten als eine zentrale Voraussetzung für Inklusion beschrieben. In modernen Gesellschaften wie Deutschland trifft das weitgehend zu. Aber gilt das überall und immer? Ist Barrierefreiheit wirklich immer notwendige Voraussetzung für Inklusion?

Die Antwort ist: Es kommt darauf an.

Inklusion ist immer kontextabhängig. Ob Barrierefreiheit Voraussetzung für Inklusion ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt ab von der jeweiligen Gesellschaftsform, den sozialen Strukturen und den Beziehungen innerhalb der Gruppe.

In kleinen, eng vernetzten Gemeinschaften – wie traditionellen Dorfgemeinschaften oder Familienverbünden – kann Inklusion auch ohne formalisierte Barrierefreiheit gelingen. Menschen kennen einander und übernehmen Verantwortung. Bedürfnisse werden individuell erkannt und direkt berücksichtigt. Teilhabe wird informell organisiert und sozial abgesichert, nicht durch institutionelle Vorgaben. Hier sind bauliche Standards oder technische Lösungen oft weder möglich noch nötig. Trotzdem kann Inklusion gelingen – weil soziale Nähe, gegenseitige Unterstützung und Verantwortung das Fundament bilden.

In komplexen, modernen Gesellschaften hingegen, in denen das soziale Leben zunehmend anonymisiert und hoch arbeitsteilig organisiert ist, reichen persönliche Netzwerke nicht aus. Hier braucht es strukturelle Barrierefreiheit: bauliche Zugänge, digitale Zugänglichkeit, Leichte Sprache und standardisierte Verfahren, die rechtlich abgesichert sind. Ohne institutionalisierte Barrierefreiheit bleibt Teilhabe unzuverlässig und vom guten Willen Einzelner abhängig. Eine solche Gesellschaft benötigt Rechtsansprüche und institutionelle Sicherheiten, um Inklusion überhaupt ermöglichen zu können.

Diese Kontextabhängigkeit wird in vielen Debatten übersehen oder ignoriert. Der reflexartige Satz „Ohne Barrierefreiheit keine Inklusion“ trifft in bestimmten Gesellschaften zu, sagt aber nichts über andere gesellschaftliche Konstellationen aus und führt schnell zu verkürzten Schlussfolgerungen. Inklusion ist nicht universal definierbar, sondern abhängig vom gesellschaftlichen Rahmen. Was in einem modernen Sozialstaat zwingend notwendig ist, kann in kleinen, sozial engmaschigen Gruppen über andere Mechanismen erreicht werden.

Der eigentliche Kern von Inklusion

Unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext bleibt der Kern von Inklusion immer gleich: gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Das bedeutet Mitsprache, Mitgestaltung und Machtverteilung auf Augenhöhe.

Inklusion bedeutet nicht, dass Menschen „dabei sein dürfen“. Es heißt, dass sie selbstverständlicher Teil des Ganzen sind – mit gleichen Rechten und Möglichkeiten.

Das erfordert in jeder Gesellschaft den Abbau von Diskriminierung, den Kampf gegen Ableismus und eine gesellschaftliche Struktur, die Teilhabe nicht erschwert, sondern ermöglicht. Barrierefreiheit ist dabei Werkzeug und Voraussetzung – je nach Kontext mehr oder weniger entscheidend, aber nie das Ziel an sich.

Inklusion und die soziale Größe von Gemeinschaften

Die Familie

Die Familie ist die kleinste soziale Gruppe, in der Inklusion ganz ohne formale Barrierefreiheit gelingen kann. In einer funktionierenden Familie werden die Bedürfnisse ihrer Mitglieder in der Regel unmittelbar wahrgenommen und konkret berücksichtigt. Die Beziehungen sind persönlich, emotional gebunden und von gegenseitiger Verantwortung geprägt.

Wenn ein Familienmitglied eine Behinderung hat, übernehmen oft Eltern, Geschwister oder Angehörige die Aufgabe, Barrieren im Alltag zu kompensieren – durch direkte Hilfe, Anpassung von Routinen oder emotionale Unterstützung. Hier braucht es in der Regel keine institutionalisierte Barrierefreiheit, keine standardisierten Verfahren oder baulichen Maßnahmen. Teilhabe entsteht durch gegenseitige Fürsorge, durch Flexibilität und individuelle Lösungen.

Aber auch hier gilt: Ob und wie weit das gelingt, hängt stark von den Werten und der Einstellung der Familie ab. Eine Familie kann inklusiv handeln – oder auch nicht. Wenn Inklusion als Wert nicht verankert ist, hilft auch die Nähe nichts. Dann entstehen Barrieren, die vielleicht sogar tiefer wirken als in größeren, anonymen Gesellschaften.

Das Dorf

In einer Dorfgemeinschaft, die sich über enge soziale Beziehungen und gemeinschaftliche Verantwortung definiert, wird Teilhabe oft auf informelle Weise ermöglicht. Hier kennt man sich, man weiß, wer Unterstützung benötigt und wer Hilfe leisten kann. Menschen mit Behinderungen sind Teil des alltäglichen Lebens, weil sie als Mitglieder der Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Wenn Mobilität eingeschränkt ist, wird die Person begleitet oder getragen. Wenn Kommunikation schwierig ist, finden sich individuelle Lösungen. Bauliche oder technische Barrierefreiheit, wie sie in westlichen Städten gefordert wird, spielt in diesen Kontexten meist eine untergeordnete Rolle oder ist gar nicht möglich. Es zählt, dass die Gemeinschaft funktioniert und Verantwortung füreinander übernommen wird.

Doch auch im Dorf entscheidet letztlich die soziale Ordnung darüber, wer einbezogen wird. Menschen, die als „anders“ oder „belastend“ wahrgenommen werden, können genauso gut an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen werden. Die Inklusion bleibt auch hier abhängig von Haltung, Wertschätzung und sozialer Macht.

Die Kleinstadt

In der Kleinstadt verändern sich die sozialen Beziehungen. Die Anonymität nimmt zu, nicht mehr jeder kennt jeden. Netzwerke, die in der Dorfgemeinschaft selbstverständlich waren, sind hier lockerer und weniger verlässlich. Hilfeleistungen und gegenseitige Unterstützung werden seltener zu persönlichen Verpflichtungen, sondern müssen zunehmend organisiert und koordiniert werden.

An diesem Punkt beginnt die Notwendigkeit von formalisierten Lösungen. Institutionen übernehmen Verantwortung, die vorher in den Händen der Gemeinschaft lag. Öffentliche Gebäude werden barrierefrei gestaltet, es entstehen rechtliche Regelungen, die Diskriminierung verhindern sollen. Barrierefreiheit wird zur strukturellen Voraussetzung, weil die sozialen Bindungen nicht mehr ausreichen, um Teilhabe zu garantieren.

Die Großstadt

In der Großstadt herrscht Anonymität. Die sozialen Beziehungen sind oft punktuell, die Nachbarschaften unverbindlich, die gegenseitige Hilfe keine Selbstverständlichkeit mehr. Hier entscheidet nicht mehr die persönliche Beziehung über Teilhabe, sondern die institutionellen Rahmenbedingungen.

In dieser anonymen Umgebung wird institutionalisierte Barrierefreiheit zur Grundlage jeder Inklusion. Ohne barrierefreie Zugänge zu Gebäuden, ohne digitale Barrierefreiheit, ohne standardisierte Kommunikationsformen wie Leichte Sprache und ohne rechtlich verankerte Teilhaberechte bleiben Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen.

Die Komplexität und Anonymität urbaner Räume erzwingen die Formalisierung dessen, was in kleinen Gemeinschaften über persönliche Verantwortung geregelt wurde. Je größer und komplexer eine Gesellschaft wird, desto mehr müssen Verantwortungen strukturell abgesichert werden. Barrierefreiheit ist in diesen Kontexten keine freiwillige Leistung mehr, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit, um gleiche Rechte und Zugänge zu garantieren.

Gesellschaftliche Machtverhältnisse

Unabhängig von der Größe der sozialen Gruppe entscheiden letztlich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse darüber, wer teilhaben kann und wer nicht.

In kleinen Gemeinschaften wie Familien oder Dörfern kann Macht durch soziale Nähe kompensiert oder verschleiert werden. Dennoch bestimmen auch dort oftmals wenige über die Teilhabe vieler. In größeren Gesellschaften werden Machtverhältnisse institutionell sichtbar: Wer Ressourcen kontrolliert, wer in Entscheidungsprozesse eingebunden ist und wer Standards setzt, bestimmt auch, ob Barrierefreiheit geschaffen wird und für wen sie tatsächlich wirkt.

Inklusion ist deshalb keine Frage der Moral oder der technischen Umsetzung, sondern der Verteilung von Macht. Es geht darum, ob Menschen mit Behinderungen tatsächlich Mitsprache erhalten, ob sie an Ressourcen teilhaben und ob sie selbst an Entscheidungen beteiligt sind, die ihr Leben betreffen.

Fazit

Je kleiner und enger die soziale Gruppe, desto weniger formale Barrierefreiheit ist notwendig, weil Teilhabe auf gegenseitiger Verantwortung und gelebter Solidarität basiert.

Je größer, komplexer und anonymer die Gesellschaft wird, desto mehr muss Barrierefreiheit als institutionelle Struktur eingeführt werden, um Inklusion zu ermöglichen.

Wo persönliche Verantwortung nicht mehr ausreicht, braucht es gesellschaftliche Strukturen, die Teilhabe garantieren – und eine gerechte Verteilung von Macht und Ressourcen, damit diese Strukturen auch tatsächlich allen zugutekommen.

—

Ergänzende Überlegungen:

Inklusion, institutionelle Partizipation und globale Ungleichheiten

Die vorhergehende Analyse zeigt, dass Inklusion kontextabhängig ist und Barrierefreiheit eine Bedingung sein kann – abhängig von sozialen Strukturen und gesellschaftlicher Organisation. Es gibt jedoch zwei weitere Ebenen, die ergänzend betrachtet werden sollten: institutionalisierte Partizipation und globale Machtungleichgewichte.

Institutionalisierte Partizipation – Voraussetzung für Inklusion in komplexen Gesellschaften

In großen, hochdifferenzierten Gesellschaften reicht selbst institutionalisierte Barrierefreiheit nicht aus, um echte Inklusion zu gewährleisten.

Hier ist institutionalisierte Partizipation entscheidend: Menschen mit Behinderungen müssen strukturierte Mitbestimmungsrechte haben. Das umfasst Vertretungen in politischen Gremien, Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren und aktive Rolle in Planungs- und Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen.

Inklusion ist ohne die aktive Mitgestaltung von Menschen mit Behinderungen unvollständig, weil andernfalls über sie entschieden wird, nicht mit ihnen. Barrierefreiheit schafft den Zugang. Partizipation schafft die Macht, diesen Zugang selbst zu gestalten.

Globale Ungleichheiten – Inklusion und Barrierefreiheit im globalen Süden und Westen

Der Diskurs um Inklusion und Barrierefreiheit findet meist in den hochentwickelten Industrieländern statt. Dort gelten andere Maßstäbe als im globalen Süden. In vielen Ländern fehlt es an den finanziellen und technischen Ressourcen, umfassende Barrierefreiheit umzusetzen. Doch heißt das nicht zwangsläufig, dass Inklusion schlechter funktioniert – soziale Netzwerke und gemeinschaftliche Verantwortung übernehmen dort oft Aufgaben, die im Westen durch Institutionen geregelt werden.

Dennoch sind die globalen Machtverhältnisse entscheidend: Die westlichen Definitionen von Inklusion und Barrierefreiheit dominieren die internationalen Debatten. Förderprojekte, Entwicklungszusammenarbeit und globale Standards werden oft vom Norden für den Süden gesetzt, ohne die lokalen sozialen Realitäten vollständig einzubeziehen.

Das führt zu einer Asymmetrie, in der der globale Süden als „Nachholer“ erscheint, während alternative inklusive Modelle, die ohne formalisierte Barrierefreiheit auskommen, wenig Beachtung finden.

Warum diese Perspektiven wichtig sind

Diese beiden Aspekte verdeutlichen, dass Barrierefreiheit und Inklusion immer im Kontext von Machtverhältnissen gesehen werden müssen – innerhalb von Gesellschaften (Partizipation) und im globalen Maßstab (Nord-Süd-Ungleichheiten).

Eine differenzierte Inklusionsdebatte muss beide Ebenen mitdenken, wenn sie der Komplexität des Themas gerecht werden will.