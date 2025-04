Jürgen Dusel zum Global Disability Summit: Demokratie braucht Inklusion

Sharepic mit Jürgen Dusel zum GDS: Demokratie braucht Inklusion

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Beim Global Disability Summit hat der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, so wie eine Vielzahl von Verbänden, die Möglichkeit zum internationalen Austausch genutzt. Gerade für Jürgen Dusel, der sich in den letzten Jahren nicht nur für die internationale Zusammenarbeit und das Engagement für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stark gemacht und sich in diesem Bereich einen Namen gemacht hat, ist die Tatsache, dass Deutschland Gastgeber der Global Disability Summit war, ein besonderes Ereignis, aber auch eine besondere Verpflichtung. Daher stellte er klar, dass Demokratie Inklusion brauche.

Bereits zum 16. Jahrestag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland hatte Jürgen Dusel gemahnt, dass die neue Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention als Kompass für ihre Politik für Menschen mit Behinderung nutzen muss. Denn die Konvention habe mittlerweile seit 16 Jahren Gesetzeskraft in Deutschland.

