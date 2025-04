Workshops zur Biografie von Friedrich Zawrel und der nationalsozialistischen „Euthanasie“ an Kindern

Bild von Friedrich Zawrel zum Workshop

Foto: Förderkreis Gedenkort T4

Berlin (kobinet) Der Förderkreis Gedenkort T4 lädt zu einer besonderen Online-Workshop-Reihe ein. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater wurde am 13. November 2024 die Aufführung des Theaterstücks F. Zawrel – Erb-Biologisch und sozial minderwertig barrierefrei gestaltet. Aufbauend auf diesem wichtigen Thema möchte der Förderkreis Gedenkort T4 mit Unterstützung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) nun in Workshops die Biografie von Friedrich Zawrel und die nationalsozialistische "Euthanasie" an Kindern vertiefen. Friedrich Zawrel überlebte als Kind die NS-Krankenanstalt Am Spiegelgrund, wo er Medikamentenversuchen ausgesetzt war. Später wurde er straffällig und 1975 von NS-Arzt Heinrich Gross erneut begutachtet, der seine dauerhafte Einweisung empfahl. Mit Hilfe von Unterstützern deckte Zawrel Gross’ NS-Verbrechen auf und wurde 1981 rehabilitiert. Als Zeitzeuge trug er wesentlich zur Aufarbeitung der NS-Medizin bei und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Termine und Themen der Workshops:

Freitag, 11. April 2025, 16:00–17:30 Uhr

Die Biografie von Friedrich Zawrel Samstag, 12. April 2025, 10:30–12:00 Uhr

Kindereuthanasie im Nationalsozialismus Freitag, 25. April 2025, 16:00–17:30 Uhr

Die Rolle der Ärztinnen im Nationalsozialismus* Samstag, 26. April 2025, 10:30–12:00 Uhr

Das eugenische Denken im Nationalsozialismus

Die Workshops finden online über Zoom statt.

Zum Teilnahmelink Hier klicken

Um eine Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Für weitere Fragen, insbesondere zur Barrierefreiheit, stehen der Förderkreis Gedenkort T4 mit Unterstützung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) zur Verfügung.



Hier noch ein kleines Video zur Veranstaltung: https://youtube.com/shorts/-rECByDIKqQ