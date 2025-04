Veranstaltung zum internationalen Low-Vision Song Contest

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Auch 2025 veranstaltet der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) den International Low-Vision Song Contest (ILSC). Der deutsche Vorentscheid rückt näher und verspricht ein spannendes Musikerlebnis. Der Vorentscheid findet am 11. April um 19 Uhr statt. Die Veranstaltung wird live auf dem YouTube-Kanal des DBSV-Jugendclubs gestreamt: www.youtube.com/@DBSVJugendclub/streams . Zusätzlich wird die Show vom Ohrfunk ( www.ohrfunk.de ) und Radio Trista ( www.radio-trista.de ) übertragen. Darauf machte der DBSV in seinem Newsletter dbsv-direkt aufmerksam.

Insgesamt kämpfen der dbsv-direkt-Bericht zufolge 19 Songs um den Einzug ins internationale Finale. Ausführliche Informationen zu den nominierten Titeln und Künstlerinnen und Künstlern gibt es hier:

www.dbsv.org/teilnahmedeutschland2025.html

In diesem Jahr wird die Show nicht nur online übertragen, sondern auch mit Publikum in Berlin stattfinden. Wer live dabei sein möchte, kann sich per E-Mail anmelden und einen der wenigen Plätze sichern: [email protected]

Direkt im Anschluss an die Präsentation der Songs startet am Abend des 11. April die Online-Abstimmung. Hier können alle für ihren Favoriten stimmen und mitentscheiden, welcher Beitrag Deutschland im internationalen Wettbewerb vertreten wird. Die Abstimmung ist unter folgendem Link erreichbar: https://ilscvoting.org

Das ILSC-Finale findet am 16. Mai um 19 Uhr statt. Es wird ebenfalls auf den oben genannten Kanälen übertragen. In der Finalshow werden musikalische Beiträge aus 25 Ländern zu hören sein: von Fidschi in Ozeanien über Togo und vier weitere afrikanische Länder sowie Usbekistan in Asien bis hin zu Norwegen. Ausführliche Informationen zu den Partnerländern und in Kürze auch zu ihren Beiträgen finden Sie unter:

www.dbsv.org/ilscpartners25.html

Der International Low-Vision Song Contest ist ein Festival der Musik, das blinde und sehbehinderte Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt verbindet. Der DBSV freut sich auf ein großartiges musikalisches Erlebnis mit allen Beteiligten sowie Zuschauerinnen und Zuschauern, heißt es im Bericht des Newsletters dbsv-direkt.