Teilhabe behinderter Menschen noch mehr in den Fokus rücken

Wilfried Oellers

Foto: Wilfried Oellers

Berlin (kobinet) Heute, am 3. April 2025, findet der zweite Tag des dritten globalen Gipfels für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Berlin statt. Deutschland, das Königreich Jordanien und die International Disability Alliance (IDA), richten den Global Disability Summit aus. Der Teilhabebeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers, hofft, dass der Gipfel für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zum Katalysator für mehr Teilhabe wird. Er betonte: "Ich habe die Erwartung in diesen Gipfel, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft noch mehr in den Fokus rückt. Es geht darum, Teilhabe in allen Lebensbereichen zu verbessern. Angefangen bei frühkindlicher Bildung, Ausbildung, Studium, beruflicher Teilhabe, über Barrierefreiheit im Alltag wie auch im digitalen Raum – bis hin zum barrierefreien Bauen, Wohnen und Quartiersmanagement."

Da Barrierefreiheit ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema ist, profitiere davon die gesamte Bevölkerung. Neben der politischen Teilhabe setze der Global Disability Summit einen weiteren Schwerpunkt in die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Entwicklungsländern. Ich hoffe, dass mit dem Summit das Bewusstsein zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen weiter geschärft wird und die UN-Behindertenrechtskonvention auch dort umgesetzt wird. „In Deutschland haben wir in den letzten Jahren einiges voranbringen können, um mehr Teilhabe zu erreichen. Allerdings gibt es auch noch einiges zu tun, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zu verbessern. Möge der erstmalig in Deutschland stattfindende Gipfel durch konkret formulierte Ziele ein Katalysator für mehr Teilhabe werden. Gerade in Zeiten weltpolitischer Spannungen gilt es, die Schwächsten nicht zurückzulassen – denn ‚Inklusion beginnt in den Köpfen‘ und muss immer mitgedacht werden“, erklärte Wilfried Oellers.