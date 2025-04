Nacht der Bibliotheken: Was sind Menschenrechte? Was ist Inklusion?

Logo Deutsches Institut für Menschenrechte

Foto: Von Institut für Menschenrechte - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Berlin (kobinet) Im Rahmen der bundesweiten "Nacht der Bibliotheken" am 4. April lädt das Deutsche Institut für Menschenrechte zu Gesprächen und einer Lesung in seiner Institutsbibliothek in Berlin ab 18:00 Uhr ein. Unter dem Titel: "Was sind Menschenrechte? Was ist Inklusion?" wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Programm wird simultan in Gebärdensprache gedolmetscht. Der Zugang zum 7. Stock (Aufzug) und Veranstaltungsraum sind rollstuhlgerecht, heißt es in der Ankündigung.

Folgendes Programm wird am 4. April 2025 geboten:

18:00 Uhr Einlass und Begrüßung: Anne Sieberns, Leiterin der Bibliothek

18:15 Uhr „Was sind Menschenrechte?“: Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Instituts, im Gespräch mit Jana Scheuring, Abteilung Menschenrechtsbildung, und dem Publikum

18:45 Uhr Pause mit Snacks und Getränken

19:00 Uhr „Was ist Inklusion?“: Sabrina Prem, Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention, im Gespräch mit Thomas Gill, Berliner Landeszentrale für politische Bildung, und dem Publikum

19:30 Uhr Pause mit Snacks und Getränken

19:40 Uhr Deniz Utlu liest aus seinem Essay „Halten“, den er als „Rede an die Abiturient*innen“ 2024 verfasst hat

20:00 Uhr Ende des Programms – Zeit für weitere Gespräche

Veranstaltungsort:

Deutsches Institut für Menschenrechte

Bibliothek

Zimmerstr. 26/27, 10969 Berlin

Aufgang A, 7. Stock (Fahrstuhl)

Webseite: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/veranstaltungen/detail/gespraeche-und-lesung-was-sind-menschenrechte-was-ist-inklusion