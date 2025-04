Weibernetz-Frauen freuen sich auf Austausch beim Global Disability Summit

Martina Puschke und Beatrice Gómez beim Global Disability Summit

Foto: Weibernetz

Berlin (kobinet) Los geht’s mit dem Global Disability Summit in Berlin. Martina Puschke und Beatrice Gómez vom Weibernetz starteten gestern am 1. April 2025 mit dem vorgeschalteten internationalen Treffen der Zivilgesellschaft. Auf dem Programm stand dabei unter anderem der Austausch zu den Rechten von Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigungen. Insbesondere Selbstvertretungsorganisationen stehen dabei im Mittelpunkt. Am 2. und 3. April werden 6.000 Menschen aus der ganzen Welt erwartet. Ziel der Veranstaltung ist es, möglichst viele Vereinbarungen für mehr Inklusion und ein Disability Mainstreaming in der Entwicklungsarbeit zu treffen.

Deutschland und das Königreich Jordanien sind die Ausrichter des Gipfeltreffens. Die Weibernetz-Kolleginnen freuen sich auf viele Begegnungen mit behinderten Frauen aus der ganzen Welt, heißt es in einer Pressemitteilung der in Kassel ansässigen Organisation.

Link zu weiteren Infos, zum Programm und zum Livestream des Global Disability Summit