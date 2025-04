Selbstvertretung junger behinderter Menschen beim Global Disability Summit aktiv

Junge behinderte Menschen treffen die ISL beim Global Disability Summit

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Beim heute am 2. April 2025 in Berlin gestarteten Global Disability Summit geht es nicht nur darum, dass Regierungen und Verbände Verpflichtungserklärungen für eine inklusive Entwicklungszusammenarbeit abgeben. Der Weltgipfel behinderter Menschen bietet vor allem auch eine gute Möglichkeit zum Austausch und Empowerment behinderter Menschen. Die behinderungsübergreifende Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen (jumemb), die sich in Deutschland zunehmend etabliert und zu Wort meldet, zeigt beim Global Disability Summit nicht nur Präsenz, sondern nutzt diesen auch zum Austausch mit verschiedenen Akteur*innen. So fand bereits zu Anfang der Veranstaltung ein Treffen der jungen Selbstvertreter*innen mit langjährig Aktiven von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) statt. "Der Global Disability Summit bietet eine klasse Atmosphäre, sich mit Delegationen aus aller Welt mit viel Peer Spirit auszutauschen. Wir hoffen, dass viel von dieser Veranstaltung in die Welt hinausgeht", betonte Lukas Hernicht von jememb beim Treffen mit den ISL-Vertreter*innen.

Neben Lukas Hernicht, sind auch Lilith Fend und Lisa Baenitz beim Global Disability Summit dabei. Sie finden es toll, dass so viele Themen beim Global Disability Summit abgedeckt sind, vor allem auch zu jungen Menschen mit Behinderungen. „Auch wenn wenige behinderte Kinder und Jugendliche präsent sind“, betonte Lisa Baenitz von jumemb. Die angehende Juristin war vor allem von einem Zitat der International Disability Alliance begeistert: „Inklusion ist nicht Wohltätigkeit, sondern ein Recht!“

Wiebke Schär von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) freute sich zusammen mit anderen Aktiven, dass es einige Vertreter*innen der Selbstvertretungsorganisation junger Menschen mit Beeinträchtigungen geschafft haben, am Global Disability Summit teilzunehmen und diese Veranstaltung damit zu bereichern.

Link zu weiteren Informationen zur Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen (jumemb), die vom Bundesverband behinderter und chroinsch kranker Eltern unterstützt werden