Protest gegen die Beerdigung des Arbeitgebermodells durch Berliner Senat

Drei rote Ausrufezeichen

Berlin (kobinet) Die Gefährdung des sogenannten Arbeitgebermodells in der persönlichen Assistenz durch die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe sorgt weiter für Kritik. ver.di kündigte zusammen mit dem Arbeitgeberverband der persönlichen Assistenznehmer*innen weiter Protest gegen das Vorgehen der Senatsverwaltung und für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung an. Heute, am 2. April 2025 um 10:00 Uhr, wird anlässlich des Global Disability Summits in Berlin eine Protestkundgebung stattfinden - gegen die drohende Beerdigung des Arbeitgebermodells in der persönlichen Assistenz durch den Berliner Senat. Die Aktion betroffener Assistenznehmender und Assistenzgebender vor dem Veranstaltungsort des Global Disability Summit "Station" findet ab 10:00 Uhr in der Luckenwalder Straße 4-6 nahe dem Gleisdreieck statt, wie es in der Ankündigung von ver.di heißt.

ver.di fordert die Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe auf, sich zur Refinanzierung des Arbeitgebermodells in der persönlichen Assistenz zu bekennen und die Refinanzierung sicher zu stellen. „Spätestens nach der Kritik der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung müsste Senatorin Kiziltepe erkennen, dass sie sich verrannt hat. Wir fordern die Refinanzierung der persönlichen Assistenz im Arbeitgebermodell dauerhaft sicherzustellen und damit die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung zu respektieren“, erklärte ver.di Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann.

Hintergrund der Auseinandersetzung:

Um einen konkurrenzfähigen Tarifvertrag zu ermöglichen, haben sich die Assistenznehmerinnen in Berlin zu einem Arbeitgeberverband zusammengeschlossen. Ziel des Tarifvertrags war es, faire Arbeitsbedingungen flächendeckend zu schaffen. Doch die Senatsverwaltung weigert sich, den Tarifvertrag dauerhaft anzuerkennen. Zudem wird es nicht gestattet, die Löhne entsprechend der letzten Tarifeinigung zwischen ver.di und AAPA e.V. analog des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes der Länder zu erhöhen oder eine Inflationsausgleichsprämie auszuzahlen. Dadurch werden die Assistenzen im Arbeitgeberinnen-Modell deutlich schlechter bezahlt als Assistenzen bei einem Träger. Sie bekommen dadurch derzeit im Monat 340 Euro weniger für die gleiche Tätigkeit.

Daten zur Protestaktion:

Mittwoch, 2. April 2025, Start: 10:00 Uhr vor dem Tagungszentrum des Global Disability Summits „Station“ in der Luckenwalder Str. 2-6, nahe Gleisdreieck