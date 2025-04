IGEL-Monatsrückblick auf Behindertenpolitik im März 2025

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Seit 4 Jahren kein Ausfall – der Monatsrückblick", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März 2025 getitelt, denn seit vier Jahren wird im Rahmen des IGEL-Podcast auf die Behindertenpolitik des vorigen Monats zurückgeblickt . Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul hat Sascha Lang auch für den März 2025 wieder eine ganze Reihe von behindertenpolitischen Themen angesprochen, die derzeit auf der Tagesordnung stehen. "Wie der Frühling blühen Sascha Lang als Moderator und Ottmar Miles-Paul als sein Gast so richtig auf. 180 Nachrichten standen beiden zur Verfügung, um den Monat März Revue passieren zu lassen. Aufbruchstimmung? Zitterpartie? Voller Erwartung?" heißt es weiter in der Ankündigung des Podcast.

„Wie der Frühling blühen Sascha Lang als Moderator und Ottmar Miles-Paul als sein Gast so richtig auf. 180 Nachrichten standen beiden zur Verfügung, um den Monat März Revue passieren zu lassen. Aufbruchstimmung? Zitterpartie? Voller Erwartung? Von Hubert Hüppe (scheidet aus dem Bundestag aus) und Rolf Schmachtenberg (ist beim BMAS in Rente gegangen) wird sich gebührend verabschiedet. Selbstverständlich stehen Themen wie die Koalitionsverhandlungen, die Werkstätten und vieles mehr noch auf dem Programm. Um beim Frühling zu bleiben: ein bunter Straus an wichtigen Themen. Zum Schluss schauen wir nach Vorne und lassen die guten Nachrichten zur Inklusion nochmals aufblitzen. Zum feiern: seit fast 4 Jahren liefern Ottmar Miles-Paul und Sascha Lang nun ohne Pause diesen Monatsrückblick!!! News in der Schriftform: www.kobinet-nachrichten.org. Mehr zum IGEL: www.inklusator.com Kontakt und Feedback: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März 2025.

Link zum IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März 2025

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts