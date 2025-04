Selbstvertretung behinderter Menschen spielt große Rolle beim Global Disability Summit

Global Disability Summit

Foto: Global Disability Summit

Berlin (kobinet) Tausende Menschen mit und ohne Behinderung aus aller Welt werden in dieser Woche beim Global Disability Summit in Berlin voraussichtlich ein weit sichtbares Zeichen für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe setzen. Bei dem Weltgipfel vom 2. bis 3. April 2025 ist auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe im offiziellen Programm dabei. Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter der Lebenshilfe werden gemeinsam mit Menschen mit Behinderung aus Nepal, Libanon und Belgien ein sogenanntes "Side Event" gestalten und für ihre Rechte eintreten. Ihr Kommen zugesagt hat auch Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, wie es in einer Presseinformation der Bundesvereinigung Lebenshilfe heißt. Zudem werden viele Vertreter*innen von Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen, wie der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland oder der LIGA Selbstvertretung beim Global Disability Summit mitmischen.

„Claudia Franke aus dem bayerischen Neumarkt ist Vorsitzende des Rates der Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in der Lebenshilfe. Franke wird beim Side Event der Lebenshilfe am 3. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr, in Halle 1 der STATION-Berlin zum Thema ‚Wie Selbstvertreter erfolgreich die Politik beeinflussen‘ einen Vortrag halten. Die erfahrene Selbstvertreterin sprach schon mehrfach an Parlamentarischen Abenden der Lebenshilfe mit Bundestagsabgeordneten und Regierungsmitgliedern. Sie betont: ‚Die Welt ist so kompliziert. Um uns darin zurechtzufinden, brauchen wir die barrierefreie Leichte Sprache. Nur so können wir überhaupt mit Politikern ins Gespräch kommen. Außerdem muss ich für meine Aufgabe als Selbstvertreterin regelmäßig von der Arbeit freigestellt werden. Ich brauche auch Schulungen, Hilfe bei der Vorbereitung und Assistenz und eine gute technische Ausstattung. Das alles ist notwendig, damit wir uns miteinander vernetzen können und von der Politik gehört werden. Ich bin auch sehr gespannt auf die Erfahrungen und den Austausch mit den anderen Selbstvertretern““, wie es vonseiten der Bundesvereinigung Lebenshilfe im Vorfeld des Global Disability Summit heißt.