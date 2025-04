Informationen in Leichter Sprache zum Welt-Gipfel für Menschen mit Behinderungen

Logo: Global Disability Summit

Foto: Global Disability Summit

Berlin (kobinet) "Der Welt-Gipfel für Menschen mit Behinderungen findet am 2. und 3. April 2025 in Berlin statt. Ein Welt-Gipfel ist ein großes Treffen mit vielen Personen aus aller Welt. Auf Englisch heißt die Veranstaltung: Global Disability Summit. Das spricht man: Globel Disebiliti Sammit. Die Abkürzung heißt: GDS. Das spricht man: Ge-De-Es", so heißt es auf der Internetseite zum Global Disability Summit in den Informationen in Leichter Sprache. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung informiert damit in verständlicher Form, was es mit der Großveranstaltung auf sich hat, die diese Woche in Berlin stattfindet.

Link zu den Informationen in Leichter Sprache über den Welt-Gipfel der Menschen mit Behinderungen am 2. und 3. April 2025 in Berlin