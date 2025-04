„Die Bankrotterklärung der Inklusionspolitik: Was Hubert Hüppe offenlegt – und warum niemand widerspricht“

Wenn Versprechen im Lokus verschwinden

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Hubert Hüppe bestätigt , was viele seit Jahren wissen, aber nicht offen aussprechen: Die Inklusion in Deutschland war nie strukturell gewollt. Sie wurde als PR-Projekt verpackt, als Menschenrechtsversprechen ohne Machtbasis verkauft. Dass selbst langjährige Akteure wie Hüppe heute offen von "Rückschritt" sprechen, ist bemerkenswert – und bitter zugleich. Denn was unter dem Schlagwort Inklusion firmiert, ist oft das genaue Gegenteil: Restauration von Sonderstrukturen, getarnt als Fortschritt.

Ich habe diese Entwicklung wiederholt kritisiert – mit klaren Zahlen, konkreten Beispielen und systemischer Analyse. Und ich bin nicht allein: Zahlreiche andere Aktivist*innen, Verbände und selbstorganisierte Gruppen haben seit Jahren auf diese Fehlentwicklungen hingewiesen. Die Lebenshilfe & Co. als Profiteur einer Inklusionsindustrie, die Werkstattlogik als lukratives Dauermodell, der Etikettenschwindel von „inklusiven Projekten“ – all das ist Realität. Hüppe bestätigt nun diese Kritik: Inklusion wird politisch propagiert, während strukturell das Gegenteil passiert.

Wenn Hüppe beschreibt, dass wieder neue Sonderschulen gebaut werden, dass Inklusion zum Schimpfwort wird und dass die große Mehrheit der Menschen mit Behinderungen in Sonderwelten verbleibt, dann sagt er im Kern: Die Gesellschaft hat sich nie ernsthaft auf den Weg gemacht. Die Aufbruchstimmung nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention war nicht nachhaltig. Sie wurde abgefangen, umgeleitet, kaschiert. Die Sonderstrukturen wurden nicht überwunden, sondern in neue Begriffe verpackt.

Dabei geht es nicht nur um Versäumnisse – es geht um Absicht. Denn diese Strukturen schützen nicht die Menschen mit Behinderung, sondern die Mehrheitsgesellschaft vor der Konfrontation mit ihrer Verantwortung. Der „geschützte Raum“ dient in Wahrheit dazu, die Sichtbarkeit von Behinderung zu begrenzen. Es ist die Gesellschaft, die geschützt wird – vor Irritation, vor Veränderung, vor echter Teilhabe.

Hier setzt meine Kritik an, die ich als „Disney-World-Analogie“ beschrieben habe: Wir erleben eine inszenierte Inklusion. Eine Art Freizeitpark-Realität, in der Behinderung als Teilhabe verkauft wird, solange sie kontrolliert, begrenzt und in institutionelle Erlebniswelten eingepasst bleibt. Werkstätten, Förderschulen, inklusive Sport- und Kunstprojekte – sie alle bilden eine Erlebniswelt, die das Gewissen beruhigt, aber die Realität nicht verändert. Die eigentliche Gesellschaft bleibt davon unberührt.

Hüppes Satz „Wer Inklusion will, sucht Wege – wer sie nicht will, sucht Begründungen“ ist richtig. Ich möchte ihn zuspitzen: Wer Inklusion ernst meint, schafft keine Sonderwelten, sondern schafft Strukturen ab, die Exklusion organisieren. Wer Inklusion will, muss Macht abgeben, Ressourcen umverteilen und Sichtbarkeit zulassen. Das aber ist in einer Gesellschaft, die Exklusion für sich selbst als bequem empfindet, schwer durchzusetzen.

Dass Hüppe dies nun – aus dem Inneren des politischen Apparats heraus – so deutlich benennt, ist keine Provokation. Es ist eine späte, aber wichtige Bestätigung dessen, was Betroffene und kritische Aktivist*innen seit Jahren sagen: Inklusion ist nicht gescheitert – sie wurde systematisch verhindert.

Was fehlt, ist nicht Erkenntnis. Was fehlt, ist Konsequenz.

Denn solange schwerstbehinderte Menschen im Alltag nicht sichtbar sind, weil sie in Werkstätten, Sonderwohnungen, Förderklassen oder „Projekten“ verschwinden, ist das nicht nur eine moralische Bankrotterklärung – sondern Ausdruck eines politischen Systems, das Abwesenheit organisiert. Und viele verdienen daran.

Wer sind diese Profiteure konkret? Es sind vor allem Träger großer Einrichtungen wie die Lebenshilfe, die Caritas oder die Diakonie, die mit Werkstätten, Wohnheimen und Förderstrukturen staatlich subventionierte Parallelwelten aufrechterhalten – und damit sichere Einnahmen generieren. Es sind Landespolitikerinnen, die sich auf bewährte Partner in der Behindertenhilfe verlassen, statt mutige Reformen anzugehen. Es sind Verwaltungen, die lieber auf bestehende institutionelle Lösungen zurückgreifen, als inklusive Strukturen neu zu denken. Es sind auch einige Funktionärinnen aus der sogenannten Selbstvertretung, die innerhalb dieses Systems Positionen und Einfluss erlangt haben – und es nicht riskieren wollen, dieses Fundament infrage zu stellen. Inklusion als Markt – mit stabilen Interessenlagen. Der politische Wille, diese Strukturen aufzubrechen, fehlt nicht zufällig. Er fehlt systematisch.

Bezeichnend ist auch, wie mit Hüppes Aussagen in der Szene umgegangen wurde. Der Artikel wurde auf der Plattform der kobinet-nachrichten veröffentlicht, erhielt (bisher 16) Likes auf Facebook – aber keine einzige öffentliche Reaktion, keinen Kommentar, keine Lesermeinung. Dabei benennt der Text nichts weniger als den strukturellen Verrat an der Inklusion. Dass darauf ausgerechnet in der Inklusions-Bubble mit Schweigen reagiert wird, ist kein Zufall. Es zeigt: Die Bereitschaft zur echten Auseinandersetzung mit den politischen Realitäten fehlt vielerorts. Wer kommentiert, müsste sich positionieren. Wer sich positioniert, müsste handeln. Also bleibt es still. Auch das ist Teil des Problems.

Stattdessen erleben wir in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram ein anderes Phänomen: Dort werden lieber selektive Thesen prominenter Aktivist*innen in Fan-Club-Manier von Betroffenen mit persönlichen Erfahrungen und viel Verbitterung beklatscht – während die strukturellen Ursachen der Exklusion kaum je benannt oder diskutiert werden. Das bequeme Einverständnis mit individuell erfahrener Ohnmacht ersetzt die Analyse des Systems, das diese Ohnmacht überhaupt erst hervorbringt. So verfestigt sich eine Echokammer, in der Betroffenheit applaudiert wird, aber Veränderung ausbleibt.

Natürlich muss man den Aktivist*innen eine gewisse Reaktionszeit zugestehen. Niemand ist zur Sofortantwort verpflichtet. Doch gerade weil der Artikel bereits öffentlich und vielfach geteilt wurde, ist es auffällig, dass bislang keinerlei Rückmeldungen erfolgt sind – kein Einspruch, keine Zustimmung, keine Empörung. Schweigen im Walde. Und dieses Schweigen ist nicht neutral. Es ist sprechend.