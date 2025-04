Online-Lesung mit Poetry-Slammerin Leah Weigand

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Ludwigsburg (kobinet) Die bekannte Poetry-Slammerin Leah Weigand ist am 10. April 2025 um 19:00 Uhr zu Gast bei Antonio Florio und Bettina Krück in deren Online-Veranstaltung. Dabei wird sie aus ihrem Bestseller "Ein bisschen mehr Wir" lesen - natürlich werden wie gewohnt auch Gebärdensprachdolmetscher*innen anwesend sein, heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltung.

„Leah Weigand ist Dichterin, Autorin und Spoken Word Künstlerin, wohnt in Marburg und steht mit ihren Texten seit 2017 auf den Bühnen des deutschsprachigen Raums. Mit einer Vorliebe zur Metaphorik und dem Reim schreibt sie mal melancholisch und nachdenklich, mal lebenslustig und heiter. 2021 gewann sie die hessischen Meisterschaften im Poetry Slam und 2022 erreichte sie das Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Wien. Ihr Text Ungepflegt, in dem es gleichzeitig um die Schönheiten und Missstände des Pflegeberufs geht, berührte Millionen von Menschen und erlangte große mediale Aufmerksamkeit. Im März 2024 erschien ihr erstes Buch Ein wenig mehr Wir (Droemer Knaur) und landete auf der Spiegel-Bestseller-Liste“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zu Leahs Homepage

Die Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist möglich unter [email protected]