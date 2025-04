Andreas Vega beim Seminar

Foto: Deva Bhusha

München (kobinet) Aus gegebenen Anlass möchte ich die Werbetrommel schlagen für unser Wochenend- Seminar, "Tantra meets Handicap", ein sinnliches Abenteuer-Begegnungs-Wochenende für Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe. Vom von 15. bis 18.05.2025. in Obing, OBA Amalienhof. Wir möchten noch ein oder zwei Teilnehmer mit Behinderung dazu einladen, um gut gemischt aufgestellt zu sein.

„TmH“ ist ein tantrisch inspiriertes inklusives Seminar, dessen Idee 2014 auf dem Sommercamp in Duderstedt entstanden ist.

Wie entstand das Seminar und was passiert da?

Ich begleitete meinen Liebsten Andi Vega, der als Koordinator vor Ort war und er fragte mich, ob ich nicht mal Lust hätte ein oder zwei Workshops anzubieten. Gesagt, getan, mit ziemlichem Erfolg und ziemlicher Begeisterung der Teilnehmer. Manche sind davon auch heute noch in der TmH Familie dabei.

Das Thema Sexualität und Behinderung war für Andi ein absolutes Herzthema, da er ein sehr sinnen- und genussfeudiger Mann war, und das auf allen Ebenen. Diese Freude an allem Schönen hatte uns beide letztendlich aus der Sexualbegleitung heraus auch privat mehr und mehr zusammen geführt. Mich faszinierten Andis Mut, seine Revoluzzerenergie, seine Penetranz, wenn er sich etwas empowerndes in den Kopf gesetzt hatte und letztendlich auch seine Berührbarkeit. Er wollte mehr daraus machen, ein eigenes Begegnungs-Seminar kreieren, das eben nicht nur für Menschen mit Behinderung spannend ist. Dass Begegnung auch im sinnlichen Bereich spielerisch, humorvoll und locker umsetzt. So starteten wir ein Jahr später damit und außer in der Coronazeit genossen wir jährlich ein TmH-Seminar.

Berührung, Berührbarkeit in allen Variantem ist eins der Schlüsselthemen des Seminars um das sich alles dreht. Ich beobachtete immer mehr, das viele tantrische Übungen für Menschen mit Behinderung, so nicht möglich waren, wie sie angesetzt waren, oft scheiterte es schon an der Barrierefreiheit der Seminarhäuser. Traute sich doch mal ein behinderter Mensch, war er eine absolute Ausnahme, ein Unikum und es war nicht einfach, von den Übungen etwas umzusetzten. Daher dachte ich, es müsste von Anfang an so barrierefrei wie möglich kreiert werden.

Ich bitte meine Teilnehmer auch immer um Mitgestaltung, um ihre Ideen und Wünsche, Verbesserungsvorschläge, sodass wirklich jede/jeder gesehen wird. Das Seminar soll einen gemeinschaftlichen genussvollen Raum kreieren, auf dem es leicht wird, sich auch mal fallen zu lassen, sinnlich zu berühren und dadurch berührt zu werden.

Viele Menschen empfangen Berührungen, oft nur assistenziell, sehr technisch orientiert. Auch wie man einer anderen Person gut Berührungen schenken kann, ist meist auch nicht gerade ein geübtes Thema.

In dem Seminar widmen wir uns dem Thema so, dass wir versuchen, die Möglichkeiten jedes einzelnen zu erfassen, tantrische Übungen sind auf Behinderungen eingestellt, aber eben nicht nur.

Ein weiterer Schlüssel des Seminars ist die sinnliche Begegnung zwischen Menschen mit Behinderung und ohne.

In diesem Jahr haben wir einen leichten Überschuss an nicht behinderten Teilnehmern, warum auch immer.

Vielleicht hat ja der eine oder andere kobinet-nachrichten – Leser noch Lust uns zu begleiten und sich auf ein Abenteuer sinnlicher Entdeckungsreisen einzulassen.

Alle weiteren Infos hier:

https://www.deva-bhusha.de/seminare-workshops/tantra-meeds-handicap/,

Kontakt [email protected]