Bezirk Oberbayern fördert Bauprojekte für behinderte Menschen mit 1,2 Millionen Euro

Geld für Exklusion

Foto: Ralph Milewski

München (kobinet) Der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Bezirks Oberbayern hat am 27. März 2025 die finanzielle Unterstützung von insgesamt drei Bauprojekten in den Landkreisen Ebersberg und Landsberg beschlossen, die Menschen mit Behinderungen zugutekommen, wie es in einer Presseinformation des Bezirks Oberbayern heißt. Die Förderung erfolgt demnach über ein Kreditmodell: Die Träger nehmen Darlehen auf, deren Tilgung und Zinsen der Bezirk übernimmt, indem sie in die verhandelten Entgelte einfließen. Insgesamt stellt der Bezirk 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

„Mit diesen Bauprojekten helfen wir mit, eine inklusive Wohn- und Betreuungslandschaft zu schaffen, die Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen berücksichtigt“, erklärte Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger: „So ermöglichen wir den Betroffenen ein Leben in der Gemeinschaft und geben ihnen die Unterstützung, die sie brauchen.“

Wohnheim und Tagesbetreuung in Grafing

„In Grafing (Landkreis Ebersberg) wird der Einrichtungsverband Steinhöring gleich zwei wichtige Projekte umsetzen. In der Nettelkoferstraße entsteht ein Wohnheim mit 24 Plätzen für Menschen mit Behinderung, das moderne Wohnformen und eine bedarfsgerechte Betreuung bietet. Neben klassischen Wohnplätzen gibt es speziell gestaltete Bereiche für Menschen, die nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten können. Dies fördert der Bezirk mit 682.500 Euro. Ergänzend wird im selben Gebäude eine Tagesbetreuung für 14 ältere Menschen mit Behinderung eingerichtet. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Personen, die bislang in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder bei ihren Familien leben. Es stellt sicher, dass auch nach dem Erwerbsleben eine sinnvolle Tagesstruktur erhalten bleibt. Hier stellt der Bezirk 84.800 Euro zur Verfügung“, heißt es vonseiten des Bezirks Oberbayern.

Ersatz- und Erweiterungsbau in Eresing

Auch im Landkreis Landsberg am Lech wird nach Informationen des Bezirks Oberbayern „ein wichtiges Bauvorhaben“ unterstützt: „Das Wohnheim Johannes in Eresing (Am Mittelfeld) wird durch einen Neubau ersetzt und erweitert. Der moderne Bau wird künftig 16 Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf Platz bieten. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten dort nicht nur Wohnraum, sondern auch eine individuell angepasste Tagesstruktur. Der Bezirk beteiligt sich am Bauvorhaben mit knapp 439.000 Euro.“

Die beschlossene Förderung von insgesamt 1,2 Millionen Euro erfolgt über ein Kreditmodell. Dabei nehmen die Träger Kredite auf, deren Tilgung plus Zinsen der Bezirk übernimmt, indem sie in die Entgelte einfließen. Dies ermögliche langfristige Investitionen in die soziale Infrastruktur Oberbayerns, teilte der Bezirk Oberbayern mit.