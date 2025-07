Wenn Inklusion zur Trennlinie wird – Über die Verantwortung nach der Provokation

Wenn die Wut dazu führt, dass man alle Menschen in 2 Gruppen teilt: "Menschen mit Behinderung" und "Menschen ohne Behinderung", dann entsteht genau das, was Inklusion verhindern soll: Ausschluss.

Linien können verbinden – aber auch trennen!

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Inklusion lebt vom Dialog – nicht von der Bestätigung. Doch wer provoziert, muss sich dem Diskurs stellen. Der folgende Text setzt sich kritisch mit dem Auseinanderdriften zwischen aktivistischer Rhetorik und tatsächlicher Teilhabe auseinander – ohne Namen zu nennen, aber mit klarer Botschaft: Inklusion beginnt dort, wo wir aufhören, zwischen "wir" und "die anderen" zu unterscheiden.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

„Wir“ gegen „die anderen“ – diese Rhetorik war lange das Markenzeichen jener, die sich gegen Inklusion stellten. Heute begegnet sie uns immer häufiger bei denen, die sich als ihre Verfechter:innen verstehen. Menschen, die sich für Gleichberechtigung, Teilhabe und Barrierefreiheit einsetzen, greifen zunehmend zu Worten, die nicht verbinden, sondern trennen.

Der Wunsch nach Inklusion verkommt so zur Strategie der Abgrenzung.

Nicht, weil die Anliegen falsch wären.

Nicht, weil die Wut nicht berechtigt wäre.

Sondern, weil die Art des Umgangs mit dieser Wut eine Trennlinie zieht, die den Dialog erschwert – oder unmöglich macht.

Wut ist legitim – Spaltung nicht

Es gibt genug Gründe, wütend zu sein. Wer Barrieren erlebt, wer auf Diskriminierung stößt, wer immer wieder um das kämpfen muss, was anderen selbstverständlich zusteht, kennt das Gefühl. Diese Wut braucht Raum.

Aber Wut darf nicht das letzte Wort sein.

Wenn die Wut in Rhetorik mündet, die pauschalisiert, die zwischen „Menschen mit Behinderung“ und „Menschen ohne Behinderung“ unterscheidet, als gäbe es nur zwei klar abgegrenzte Gruppen, dann entsteht genau das, was Inklusion verhindern soll: Ausschluss.

Wer sagt: „Ihr habt doch all die Zeit, die wir nicht haben“, suggeriert, dass es ein privilegiertes Kollektiv der „Nichtbehinderten“ gäbe, dem diese Zeit selbstverständlich gehöre.

Das ist eine Verkürzung.

Das ist eine neue Grenze.

Die Verantwortung nach der Provokation

Provokation kann ein legitimes Mittel sein, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Sie kann irritieren, zum Nachdenken bringen, Auseinandersetzungen anstoßen. Doch wer provoziert, trägt auch Verantwortung für das, was danach kommt.

Wer eine scharfe These in den Raum stellt, muss bereit sein, den daraus entstehenden Diskurs zu begleiten. Wer Menschen herausfordert, darf sie nicht allein lassen.

Doch genau das passiert immer wieder:

Der Provokateur zieht sich zurück.

Kein Dialog, keine Einordnung, keine Moderation.

Die Empfänger der Provokation bleiben allein. Sie müssen mit der Unsicherheit umgehen, was eigentlich gemeint war. Sie tragen die Last der Auseinandersetzung.

Das ist keine Teilhabe.

Das ist das Gegenteil von Verantwortung.

Ein inklusiver Diskurs muss geführt werden. Er verlangt Gesprächsbereitschaft, auch wenn es unbequem wird. Er verlangt, dass wir nicht nur senden, sondern auch zuhören – nicht nur provozieren, sondern begleiten. Sonst bleibt am Ende nur die Spaltung.

Echokammern und geschlossene Räume

Wer Kontrolle über den Diskurs behält, schafft oft unbewusst eine Echokammer. Dort, wo Zustimmung wichtiger wird als Auseinandersetzung, geht die Offenheit verloren.

Widerspruch ist nur noch geduldet, wenn er „wohltemperiert“ bleibt.

Tiefe Kontroversen, echte Konflikte? Fehlanzeige.

Das ist bequem.

Aber es ist nicht inklusiv.

Teilhabe darf kein Premiumprodukt sein

Immer häufiger wird Teilhabe an bestimmten Diskursen an Bedingungen geknüpft: Mitgliedschaften, exklusive Räume, finanzielle Beiträge.

Natürlich muss Engagement finanziert werden – das ist keine Frage. Aber wenn Zugang zu kritischem Austausch zum Privileg wird, verschiebt sich die Logik: Inklusion wird zur Ware, Teilhabe zur Mitgliedschaft.

Das widerspricht allem, was echte Inklusion ausmacht.

Der Raum für echten Dialog

Inklusion heißt, Räume zu schaffen, in denen alle Stimmen gehört werden. Auch die kritischen. Auch die unbequemen.

Es geht nicht darum, Wut zu verbieten.

Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir sie öffentlich machen.

Wer Debatten lostritt, darf sich nicht aus der Affäre ziehen.

Wer Spaltung kritisiert, darf sie nicht selbst betreiben.

Inklusion beginnt dort, wo wir aufhören, „wir“ und „die anderen“ zu sagen.

PS: Dieser Text richtet sich an all jene, die Verantwortung für ihre Worte übernehmen wollen.

Wer sich angesprochen fühlt, ist gemeint.