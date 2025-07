Filmneuerscheinung: WIR WOLLEN MEHR – Arbeit ohne Barrieren

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Titelbild des Film: WIR WOLLEN MEHR - Arbeit ohne Barrieren

Foto: ARD Mediathek

Berlin (kobinet) Passend zum 16. Jahrestag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland hat die ARD den knapp 55minütigen Dokumentation "WIR WOLLEN Mehr: Arbeit ohne Barrieren" in die Mediathek der ARD eingestellt. Unter folgendem Link kann der Film angeschaut werden: WIR WOLLEN MEHR – Arbeit ohne Barrieren: Wir wollen mehr - Arbeit ohne Barrieren - hier anschauen . Am 16. April 2025 wird der Dokumentarfilm um 22 Uhr im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt. "Alma und Sam träumen als junge Menschen mit Behinderung von echter Arbeit und echter Teilhabe. Sie möchten jenseits von Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten – und kämpfen um Inklusion und Gleichberechtigung. Dirk und Petra kämpfen um angemessene Bezahlung und Sarah und Kazim für eine Reform der Werkstätten von innen. Sie alle kämpfen dafür, die Wahl zu haben", heißt es in der Ankündigung des Dokumentarfilms für den ausführlich recherchiert wurde.

In der ausführlichen Filmbeschreibung heißt es:

„Schon früh wusste Alma, dass sie in einem Kindergarten arbeiten möchte. Auch Sam wünscht sich einen ganz normalen Arbeitsplatz – in der Landwirtschaft, für die er seit seiner Kindheit schwärmt. Beide sind inklusiv aufgewachsen und müssen trotzdem darum kämpfen, dass ihr Weg nach der Schulzeit nicht wie der vieler anderer dauerhaft in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung führt. WIR WOLLEN MEHR – Arbeit ohne Barrieren zeigt eine Gesellschaft, die 16 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 Inklusion verspricht, aber Menschen mit Behinderung noch immer ausgrenzt. Sonderstrukturen, ausufernde Bürokratie und Vorurteile verhindern ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Arbeitswelt. Der Film begleitet Menschen mit Behinderung bei dem Kampf um ihr Recht auf eine Arbeit, die sie frei wählen können und ihnen den Lebensunterhalt sichert. Als Pioniere suchen Alma und Sam nach neuen Wegen, um sich auch gegen Widerstände ihre Berufswünsche zu erfüllen: Obwohl es in Berlin für Menschen mit geistiger Behinderung keine passende Ausbildung für die Arbeit im Kindergarten gibt, wollen Alma und ihre Familie die Suche nicht aufgeben. Im Wetteraukreis in Hessen nimmt Sam nach der Schule an einem alternativen Bildungsangebot zur Werkstatt teil, an dessen Ende ein Arbeitsplatz mit einem richtigen Arbeitsvertrag stehen soll. Andere hinterfragen die bestehenden Strukturen und wollen nicht länger auf Veränderung warten: Während Dirk und Petra von außen um eine Reform der Werkstätten für Menschen mit Behinderung ringen, setzen sich in Bielefeld im Stadtteil Bethel die Werkstatträte Sarah und Kazim von innen für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten ein. Sie alle wollen mehr: Mehr Teilhabe, mehr Geld und vor allem eine Wahl.“

Und weiter heißt es im Text zum Film: „WIR WOLLEN MEHR – Arbeit ohne Barrieren stellt als erzählte Recherche Fragen – und sucht nach Antworten. Die Autorin Mareike Müller nimmt die Zusehenden mit auf eine Reise, auf der sie Menschen kennenlernt, die in der Gesellschaft nicht sichtbar sind und gegen Barrieren kämpfen, um die viele nicht wissen. Hier reproduziert sich, wie es um die Inklusion in Deutschland steht: Wer nicht sichtbar ist, der wird auch nicht gehört. Es wird deutlich, welchen Wert Arbeit für unser Leben hat und warum Inklusion kein Thema nur für Menschen mit Behinderung bleiben darf, sondern in einer Demokratie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss.“

Menschen aus dem Film

Alma ist 20 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Schon lange ist es ihr Traum, in einem Kindergarten zu arbeiten. Doch es gibt ein Problem: Seit ihrer Geburt begleitet Alma die Diagnose Trisomie 21 – und damit auch Vorstellungen von anderen darüber, wer sie ist und was sie kann. Viele sehen sie eher in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, aber Alma will mehr: Sie wünscht sich ein Leben in der Mitte der Gesellschaft. Für eine sichere berufliche Perspektive im Kindergarten braucht die junge Frau eine abgeschlossene Ausbildung. Muss Alma ihren Traum aufgeben? Alma: „Sie würden so gerne, dass ich dort (im Kindergarten) bleibe und mehr helfe. Und hier

gibt es keins. Hier gibt es keine Kinder, nur Betten.“

Sam lebt mit seiner Familie in der Wetterau in Hessen. Aufgrund seiner Behinderung mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hat Sam nach der Schule eine Empfehlung für die Arbeit in einer Werkstatt bekommen. Sam wünscht sich aber einen regulären Arbeitsplatz. Seit seiner Kindheit schwärmt er für Traktoren und Landwirtschaft. Ein neues Ausbildungsprogramm (abBi), das jungen Menschen mit Behinderung eine Alternative zur Werkstatt bieten will, ermöglicht ihm ein Praktikum auf einem Gemüsehof. Wird Sam dort überzeugen und einen Arbeitsvertrag unterschreiben? Sam: „Ich wollte schon immer in der Landwirtschaft arbeiten…von klein auf.“

Jan arbeitet in Bielefeld im Stadtteil Bethel in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in der Metall verarbeitet wird. Aufgrund seiner Epilepsie musste Jan zu Beginn seines Berufslebens zwei Ausbildungen abbrechen. Inzwischen arbeitet er seit über 30 Jahren in der Werkstatt, die auch zu seinem sozialen Mittelpunkt geworden ist. Die Pausen verbringt er am liebsten mit seinen Kollegen am Kickertisch. In der Werkstatt kennt Jan jeden Handgriff, einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kann er sich nach den vielen Jahren in der Werkstatt nicht mehr vorstellen. Jan: „Hier kenne ich jeden Handgriff. Also ich weiß, was ich tun muss, was zu tun ist. Mein zweites Zuhause kann man sagen.“

Sarah arbeitet in Bielefeld-Bethel in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit hohem Unterstützungsbedarf. Sarah träumte von einem Studium der Politikwissenschaft, aufgrund ihrer Behinderung wurde ihr aber von Beginn an wenig zugetraut. Sie hat dennoch für sich einen Weg gefunden, ihre Fähigkeiten sinnvoll einzubringen: Als Gesamtwerkstatträtin setzt Sarah sich für die Belange der Beschäftigten ein. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Kazim kämpft sie vor allem für eine bessere Bezahlung in den Werkstätten. Sarah: „In einer Sonderschule haben sie mit zehn schon zu mir gesagt: Nee, Lesen und Schreiben, das lernst du nicht mehr. Und ich habe alles noch gelernt.

Dirk und Petra leben in Nordrhein-Westfalen. Sie sind seit der Schulzeit befreundet und arbeiteten ein paar Jahre gemeinsam in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Inzwischen kämpfen sie mit ihrer Initiative „uLPeDi“ – „Unser Leben Petra und Dirk“ – für Inklusion und eine Reform der Werkstätten. Dirk und Petra wollen eine laute Stimme für die Anliegen von Menschen mit Behinderung sein, die in Werkstätten arbeiten. Dabei bekommen sie die Hürden zu spüren, die Menschen mit Behinderung haben, sich selbst zu organisieren und in der Öffentlichkeit Gehör zu finden, um für ihre Rechte einzustehen. Dirk: „Als es zum Schulende kam, dann kam da einer vom Arbeitsamt und das Einzigste, was er mir vorgeschlagen hatte, war eine Werkstatt für geistig Behinderte.“ Petra: „Unser Ziel ist, dass mehr Gerechtigkeit kommt für Menschen mit Behinderung. Das ist in Werkstätten zu wenig, was man da verdient. Das ist ja bald ein Taschengeld.“

