Feelware gestaltet 2 Kurzseminare Alltagshilfsmittel

Sichere Orientierung und Navigation außerhalb der eigenen Wohnung und

Selbstständiges Kochen und Backen und Zubereiten von Speisen

Berlin (kobinet) Feelware, vielen bekannt durch adaptiven Techniken an Kochherden und anderen Hausgeräten, gibt demnächst 2 Kurzseminare für blinde und sehbehinderte Menschen zurDie Informationen schrieb uns Feelware.

Welche Möglichkeiten auch Sie haben, um sicher von A nach B zu kommen und leckere Speisen selbst zu kochen, erfahren Sie in unserem Kurzseminar.

In zwei spannenden Vorträgen von je 20 Minuten erhalten Sie die wichtigsten Informationen und können Ihre Fragen stellen.

Vortrag 1: Jederzeit volle Kontrolle über Herd und Backofen mit der nachrüstbaren Sprachausgabe für Haushaltsgeräte von Feelware.

Vortrag 2: Sichere Orientierung und Navigation außerhalb der Wohnung mit dem feelSpace naviGürtel

Zwei Termine stehen für Sie zur Auswahl

Wir bieten das Kurzseminar mit identischem Inhalt zu zwei Terminen an. Sie können ganz komfortabel per Telefon oder per Internet teilnehmen. Melden Sie sich jetzt an, um sich einen Platz zu sichern.

Der Morgen-Termin, am Mittwoch 2.4.2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr, melden Sie sich mit diesem Link an, um am Morgen-Termin teilzunehmen: Link Morgen-Termin

Der Abend-Termin, am Mittwoch 2.4.2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr, Melden Sie sich mit diesem Link an, um am Abend-Termin teilzunehmen: Link Abend-Termin

Sollten Sie Hilfe bei der Anmeldung benötigen, können Sie sich auch gerne per E-Mail oder telefonisch anmelden.

Telefon: 0241 980 967 40

E-Mail: [email protected]

