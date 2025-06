Herzlichen Dank und alles Gute für den Ruhestand für Dr. Rolf Schmachtenberg

Am 20. März 2025 war eine Fach-tagung in Berlin.

Sharepic mit Andreas Bethke und Dr. Rolf Schmachtenberg

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) "Herzlichen Dank und alles Gute für den Ruhestand" heißt es auf dem Sharepic, auf dem der Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), Andreas Bethke, zusammen mit dem Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dr. Rolf Schmachtenberg, zu sehen ist. Mit diesem Sharepic spricht der DBSV und Andreas Bethke das aus, was viele aus der Behindertenpolitik und -arbeit denken und fühlen, denn Rolf Schmachtenberg zeichnete sich durch eine hohe Kommunikationsbereitschaft vor allem auch mit Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen aus. Bei der Fachtagung "Gestaltungsoptionen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik", die am 20. März 2025 in Berlin stattfand, hat sich Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg in den Ruhestand verabschiedet.

„Staatssekretär Schmachtenberg war für uns über 10 Jahre lang ein entscheidender politischer Partner, voller Neugierde, immer wertschätzend im Umgang und offen für neue Ideen. Stets auf Augenhöhe konnten wir mit ihm wegweisende Vorhaben, wie die BGG-Reform mit der Einführung der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit oder die BTHG-Einführung, verhandeln. Der DBSV sagt dafür herzlichen Dank und wünscht für den Ruhestand alles Gute!“ heißt es im Facebook-Post des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.

Auch für die LIGA Selbstvertretung stellt das Ausscheiden von Dr. Rolf Schmachtenberg ein großer Verlust dar. Immer wieder habe sich Dr. Rolf Schmachtenberg von sich aus gemeldet und wieder einmal einen Austausch unter vier oder sechs Augen angeregt. Die offene Kommunikation und vor allem die Fähigkeit, auch Kritik einstecken zu können, seien dabei erfrischend und einzigartig gewesen. Auch wenn längst nicht alles erreicht werden konnte, was erreicht hätte werden müssen, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, habe es stets einen fairen und engagierten Austausch gegeben. Daher unterstützt die LIGA Selbstvertretung den Dank des DBSV.

Dr. Rolf Schmachtenberg war nach Informationen des Bundesministerium für Arbeit und Soziales u.a. von 2014 bis 2018 Leiter der Abteilung V „Teilhabe – Belange von Menschen mit Behinderung, Soziale Entschädigung und Sozialhilfe“ im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). In den Aufgabenbereich fielen insbesondere das Bundesteilhabegesetz, die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes und der Nationale Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention. Zudem war Rolf Schmachtenberg an der Errichtung des Partizipationsfonds beteiligt, durch den Projekte von Selbstvertretungsorganisationen auf Bundesebene unterstützt werden. Seit März 2018 ist Rolf Schmachtenberg Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ende März scheidet er nun aus seinem langjährigen Dienst im BMAS aus.

