17jährige Schülerin streitet in Bremen für echte Inklusion an Schulen

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Bremen (kobinet) "Die 17-jährige Janne Schmidmann setzt sich für eine echte Inklusion in Schulen ein. Dafür spricht und streitet sie mit Lehrern und Politikern und hält Reden vor Tausenden von Menschen." So heißt es in einem Bericht von buten un binnen von Radio Bremen über die Bremer Aktivistin für echte Inklusion. "Wir wollen und wir brauchen ein Bildungssystem, das alle mit einbezieht und niemanden diskriminiert", hatte sie beispielsweise vor kurzem bei einer Demonstration vor 30.000 Teilnehmenden in Bremen verkündet.

Link zum Bericht von buten un binnen vom 23. März 2025