VfL Bochum bietet Einführungen in Gebärdensprache und Brailleschrift

Sharepic des VfL Bochum: Together! Stop Hate, Be a Team

Foto: VfL Bochum

Bochum (kobinet) Der VfL Bochum setzt sich für ein respektvolles Miteinander ein – auf und neben dem Platz. Im Rahmen des Aktionsspieltages "TOGETHER" setzt der Verein in diesem Jahr ein besonderes Zeichen für Vielfalt, Inklusion und Miteinander. Unter dem Motto "BE A TEAM." rücken die Werte Toleranz, Empathie, Vielfalt, Einheit und Respekt einmal mehr in den Mittelpunkt. Um diese Werte aktiv erlebbar zu machen, bietet der VfL Bochum 1848 zwei Workshops an: eine Einführung in die Gebärdensprache und eine Einführung in die Brailleschrift. Diese Workshops sensibilisieren für die Herausforderungen von Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen und vermitteln grundlegende Kenntnisse, um Kommunikation barrierefreier zu gestalten, heißt es u.a. auf der Internetseite des VfL Bochum.

Workshop 1: Einführung in die Gebärdensprache

Am Dienstag, den 25.03.2025 von 18 – 20 Uhr geht es um die Vermittlung von Grundlagen der Gebärdensprache sowie dem Zusammenwirken von Mimik und Gestik

Workshop 2: Einführung in die Brailleschrift

Am Donnerstag, den 27.03.2025 geht es von 18 – 20 Uhr um die Vermittlung der Vermittlung von Grundlagen der Brailleschrift sowie die Orientierung und Wahrnehmung im Raum Stadion

Beide Workshops sind als Sensibilisierungsmaßnahme gedacht und ersetzen keine zertifizierte Ausbildung. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen für beide Workshops sind möglich.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung