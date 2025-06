Podcast mit Annetraud Grote: Wie barrierefrei ist Niedersachsen?

Annetraud Grote

Foto: Tom Figiel

Hannover (kobinet) "Annetraud Grote – wie barrierefrei ist Niedersachsen?" So lautet der Titel des Politiknerds-Podcast mit der Landesbehindertenbeauftragten von Niedersachsen, der vor kurzem veröffentlicht wurde. "Seit einem Jahr ist Annetraud Grote Niedersachsens neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Wer ist sie, was macht sie und wie hat sie dieses erste Jahr erlebt? Das wollen Anne Beelte-Altwig und Niklas Kleinwächter in dieser Folge vom Politiknerds-Podcast herausfinden", heißt es in der Ankündigung des knapp 43minütigen Podcast.

