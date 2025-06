Offener Brief zu Kosteneinsparungen der bayerischen Bezirke bei Eingliederungshilfen

Hier können Sie den offenen Brief lesen: Link zum Offenen Brief (Download) .

Der Brief ging an die Staats-Regierung und an Herrn Löffler.

Ein offener Brief ist ein Brief, den alle Menschen lesen können.

Wappen Bayern

Foto: Gemeinfrei, public domain

München (kobinet) in den letzten Monaten ging es auch bei Menschen mit Behinderung und der Eingliederungshilfe in Bayern immer wieder um das Thema Kosteneinsparungen. Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Thomas Bannasch, Geschäftsführer der LAG Selbsthilfe Bayern und Oliver Strauß, Sprecher der LAG Persönliches Budget haben dazu einen offenen Brief an die Staatsregierung und Bezirketagspräsident Löffler verfasst, welcher von einer breiten Gemeinschaft der Verbände der Menschen mit Behinderung und ihren Interessensvertretungen unterstützt wird.

