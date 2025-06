Beschäftigt im Housekeeping des INNdependence in Mainz

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Hier finden Sie mehr Informationen zum Hotel INNdependence in Mainz: https://inndependence.de/de/

So haben Menschen mit Allergie keine Probleme.

In jedem Zimmer gibt es eine Flasche Wasser für den Gast.

Die Mitarbeiter prüfen auch: Ist alles in Ordnung?

So fühlen sich die Gäste nicht gestört.

Zuerst klopfen die Mitarbeiter an die Tür.

In jedem Team arbeiten 2 Personen.

Sie arbeiten in verschiedenen Bereichen.

Das Hotel gibt es seit 2001 in Mainz.

Jutta Simon vor dem Spiegel

Foto: gpe

Mainz (kobinet) Das Hotel INNdependence ist ein Inklusionsbetrieb der gpe (Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen), das 2001 in Mainz eröffnet wurde. Viele der Mitarbeitenden haben eine Beeinträchtigung. Sie werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt: Rezeption, im Service und im Housekeeping. Jutta Simon (54) arbeitet vorwiegend im Service aber sie gilt als Allrounderin und hilft auch bei Bedarf beim Housekeeping auf der Etage aus. Seit der ersten Stunde arbeitet sie im Hotel und kommt jeden Tag gerne zur Arbeit, immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, heißt es in einem Bericht der gpe.

„Einige andere Mitarbeitende sind ebenfalls schon sehr lange dort, beispielweise Frau P. fast 17 Jahre und Herr Schmidt seit vielen Jahren. Für das Housekeeping verteilen sich zwei Teams mit jeweils zwei Mitarbeitenden im 1. und 2. Obergeschoss. Der Ablauf der Zimmerreinigung ist standardisiert und beginnt mit dem Klopfen an der Tür und dem Rufen „Housekeeping“. Die Gäste sollen sich schließlich nicht gestört fühlen. Eine Schicht geht von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr. In Hochphasen kann es schon mal passieren, dass 14 Zimmer im Rahmen der Abreise fertiggemacht werden müssen, durchschnittlich sind es sechs Zimmer“, heißt es in dem Bericht der gpe über die Arbeit im Housekeeping im Hotel INNdependence.

„Die Teams teilen sich in den Zimmern auf: in Schlafraum und Badezimmer. Die Betten werden neu bezogen, Mülleimer geleert, die Böden gewischt beziehungsweise gesaugt und das Badezimmer komplett gereinigt. Außerdem wird immer geprüft, ob alles funktioniert und gegebenenfalls wird eine Meldung gemacht, wenn etwas kaputt sein sollte. Zum Standard in den Zimmern gehört eine Flasche Mineralwasser für den Gast und eine kleine Kaffeemaschine, die gut mit Kaffeekapseln bestückt wird. Auch Hunde sind im Hotel willkommen, allerdings nur auf der zweiten Etage, um Allergikern keine Probleme zu bereiten. Nach der Abreise von Gästen mit Hunden, erfolgt eine komplette Grundreinigung des Zimmers. Das bedeutet Decken, Kissen und Vorhänge werden gewaschen. Alle Oberflächen sehr gründlich gereinigt und der Boden besonders sorgfältig gesaugt, damit keine Hundehaare zurückbleiben. Das Team des Housekeeping sucht ab dem 1. April 2025 Verstärkung. Vielleicht eine Chance für einen Werkstattmitarbeitenden, der sich neue Aufgaben als Inklusionsmitarbeitender zutraut“, heißt es weiter vonseiten der gpe.

Link zu weiteren Infos zum Hotel INNdependence in Mainz