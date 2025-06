Anträge für Aktionen zum Protesttag um den 5. Mai herum noch bis 31. März möglich

In dem Vertrag steht: Das will die Regierung machen.

Sharepic der Aktion Mensch zum Protesttag 2025

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Der Frühling hat begonnen. Viele Menschen nutzen das schöne Wetter, um wieder raus zu gehen und so manche Organisationen überlegen, wie sie sich dieses Jahr am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen mit Aktionen beteiligen können. Bei diesen überlegungen kann hilfreich sein, dass die Aktion Mensch auch dieses Jahr Aktionen rund um den 5. Mai 2025 finanziell unterstützt und hierfür Informationen, Druckvorlagen und Materialien bereitstellt. Für Aktionen, die innerhalb des Aktionszeitraums vom 26. April bis zum 11. Mai 2025 stattfinden, stellt die Aktion Mensch insgesamt 2 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Förderanträge können noch bis zum 31. März 2025 bei der Aktion Mensch gestellt werden, wie es auf der Inrternetseite der Aktion Mensch zum Protesttag um den 5. Mai herum heißt.

„Jährlich am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Seit Jahrzehnten unterstützt die Aktion Mensch Aktivist*innen finanziell und logistisch dabei, rund um diesen Tag ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen“, heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch zum diesjährigen Protesttag. Und weiter heißt es dort: „In der vergangenen Legislaturperiode hatten viele Expert*innen in eigener Sache intensiv mit Vertreter*innen der Ampelkoalition auf die Umsetzung der in deren Koalitionsvertrag vereinbarten behindertenpolitischen Maßnahmen hingearbeitet. Doch durch die vorgezogenen Neuwahlen sind mehrere dieser geplanten Maßnahmen, wie die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungs- und des Behinderten­gleichstellungs­gesetzes, letztlich nicht mehr realisiert worden. Mit der Bildung einer neuen Regierung steht jetzt nach den Wahlen eine Neuorientierung an. In Berlin wird ein neuer Koalitionsvertrag ausgehandelt werden, und für die Expert*innen in eigener Sache und Verbände gilt es, die richtigen neuen Ansprechpartner*innen und Gruppen zu identifizieren, um in neue Gespräche zu gehen. Für diesen Neustart Inklusion wollen wir zum 5. Mai 2025 Aktivist*innen Ideen und Checklisten für Gespräche und öffentliche Aktionen an die Hand geben. Welche Forderungen liegen auf dem Tisch, wo können wir anknüpfen? Wie finden wir neue Inklusionsunterstützer*innen, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller nicht als Nischenthema betrachten, sondern als Teil der Lösung für die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen?“

